El Águila tiene a un jugador en duda para el partido ante FAS

El uruguayo Joaquín Vergés podría ser este sábado la mayor novedad en el plantel aguilucho para enfrentar en el Barraza el clásico nacional 239 en primera división desde 1959 tras superar su problema de meniscos que lo alejó de las canchas en las últimas cinco jornadas del Apertura 2018.

El mediocampista charrúa de 26 años ha estado trabajando a fondo los últimos días y se consideró listo para ser convocado ante FAS por el técnico guadalupense, Carlos Romero.

“La verdad estoy al cien por ciento, a disposición del técnico a fin de ser convocado este sábado ante FAS; pero si al final no resulta eso estaré pendiente de apoyar al equipo en el lugar que me digan, dentro o fuera de la cancha”, externó el mediocampista sudamericano.

Vergés reconoce que su retorno al plantel titular aguilucho no será fácil ya que debe contar primero con el aval técnico para que su retorno a las canchas sea efectivo ya que a criterio del timonel negro naranja, espera que el uruguayo haya recuperado el ritmo de juego.

“Todos estamos esperando el retorno de Joaquín, he platicado con él de manera constante desde que inició su etapa de recuperación y la verdad lo único que le he pedido a él es que haya recuperado su nivel físico luego de estar cinco fechas fuera por su lesión”, afirmó Carlos Romero al no poder responder con certeza si el medio charrúa volverá este sábado ante FAS.



“Requiero solamente que retome su ritmo de juego, no es fácil porque el plantel ha jugado bien en las fechas que él ha estado ausente; aún no lo decido, de ser así habrá cambios en el medio campo a fin que retome su lugar, pero aún evalúo eso”, admitió Romero.

Al respecto, Vergés reconoce que su participación en el clásico nacional depende exclusivamente del criterio técnico a lo cual admite que “he estado fuera de ritmo, me he perdido los últimos cinco juegos de liga por la lesión de mis ligamentos cruzados y que me ha pasado una factura alta, pero es cuestión de agarrar físico y luego con el balón uno sabe lo que debe hacer, es de tomar minutos de juego para alcanzar mi nivel”, aseguró.

“Comprendo que me puede costar alcanzar mi nivel, pero es de tomar mi ritmo de juego, con actitud y mucho corazón, lo demás llegan solo, espero tener minutos de juego, que sea convocado al partido, es una decisión del profesor Romero, deseo estar en esa nómina, he estado trabajando toda la semana a fin de recuperar mi puesto”, destacó el jugador oriundo del poblado de Rosario, departamento uruguayo de Colonia.