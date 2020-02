El Alianza apelará la expulsión de Felipe Ponce

El director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl, confirmó este domingo a Deportes Grupo LPG que interpondrá un recurso de apelación ante las instancias pertinentes por la expulsión con doble amarilla del volante mexicano Felipe Ponce, ante FAS.

El azteca vio la segunda amarilla cerca del final del juego, tras un balón disputado con el colombiano Raúl Peñaranda. El albo dejó con 10 a su equipo en el tiempo agregado tras la sanción del réferi Jaime Herrera.

Pohl dijo a este medio que lo que impulsa a presentar esta apelación es que Peñaranda habría fingido un golpe en el rostro de parte de Ponce.

"Eso no lo hace un jugador profesional. No es así como Peñaranda se va a ganar el cariño de la afición de FAS, es solo con goles. No es correcto lo que le hizo a un compañero de profesión. Si es que hay una lesión, está bien, pero quererla fingir para provocar una expulsión de un contrario no es correcto. No puede hacer este tipo de artimañas", aseguró Pohl.

El director ejecutivo de Alianza también dijo a este medio que desde este lunes van a hacer las consultas respectivas sobre en qué instancia se debe presentar la apelación por Ponce.

"Vamos a averiguar bien cuál es el procedimiento. Según me han dicho, tengo que mandar el reporte a la comisión de arbitraje con la evidencia para que ellos la hagan llegar al tribunal disciplinario. No querernos echarle la culpa al árbitro (Jaime Herrera). Se pueden equivocar cuando se finge una lesión, como lo hizo Peñaranda en este caso", explicó Pohl.

De completar este recurso de apelación, Alianza podría conocer a mitad de esta semana si podrá contar con Ponce para el próximo juego de este certamen.