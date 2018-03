El Alianza hará rotaciones de jugadores ante el Chalatenango

Lee también

Jorge “el Zarco” Rodríguez, técnico del Alianza, informó este viernes que para el partido del próximo ante el Chalatenango realzará rotaciones en el parado táctico para darle descanso a algunos jugadores del plantel blanco que formaron parte de la selección mayor de El Salvador que participó en la pasada edición de la Copa Centroamericana.Aunque no adelantó los nombres, dejó en claro que hay un compromiso por sacar el triunfo, “sí, nosotros sabemos el compromiso que tiene el equipo, trataremos de darle descanso a los jugadores de la selección para no cargarlos físicamente”.En la Copa UNCAF participó con la azul y blanco Hérbert Sosa, Rodolfo Zelaya, Óscar Arroyo, Alexander Larín y Óscar Cerén. “Este domingo es nuestro primer encuentro de local, esperamos regalarle un triunfo a toda la afición aliancista que nos venga apoyar”, añadió el estratega.Mientras que Rodolfo Zelaya, delantero del equipo aliancista, fue claro en señalar esta mañana en conferencia de prensa que “ la mentalidad siempre es la misma, empezamos el torneo con pie derecho, he logrado anotar y eso nos da confianza para seguir obteniendo victorias y celebrarlo con la afición”.El Alianza ha disputado dos partidos en condición de visitante en lo que va del Clausura 2017, empató ante el Pasaquina en la primera fecha (1-1) y el pasado miércoles derrotó en el estadio Las Delicias al Santa Tecla, tiene pendiente en casa el partido por la fecha dos ante el FAS y el próximo domingo recibe al Chalatenango por la cuarta fecha de la campaña.