El Apertura 2022, en pausa

El domingo terminó sin fútbol. La primera división tenía agendados cuatro partidos correspondientes a la segunda jornada del Apertura 2022, pero a falta de un aval federativo para que los árbitros pudieran hacer su labor la pelota no rodó.

Desde el viernes pasado se sabía que la jornada estaba cancelada debido a que la Comisión de Arbitraje no tenía el aval federativo para darle luz verde a los árbitros para que se dirigieran a los árbitros, como sucede previo a cada jornada. Y ese impasse se lo hicieron saber a los tres ligas profesionales.

#Allanamiento | De acuerdo a las investigaciones, los delitos de Administración Fraudulenta y Lavado de Dinero y Activos en la administración de la Fesfut se venían cometiendo desde el 2018 hasta el 2022. pic.twitter.com/zaXS7TIs7I — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 14, 2022

Faltaba el aval primero porque desde el jueves pasado hasta el sábado, la Fiscalía General de la República allanó el edificio de la FESFUT como parte de una investigación que buscaba respaldo para los indicios de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos. Y segundo porque el viernes el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, un órgano adscrito al INDES, suspendió de manera cautelar a los seis miembros del Comité Ejecutivo por no apegarse a la nueva Ley General de los Deportes. No había nadie facultado para habilitar a los árbitros.

Sin embargo, el sábado por la mañana, la primera división, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, convocó a los árbitros a formar parte de la jornada pues los equipos sí se presentarían. Algunos árbitros contactados por Grupo LPG aseguraron que para ellos, la autoridad era la FESFUT, no la primera división u otro organismo.

Después del mediodía, los árbitros designados fueron informados, por medio de una nota de voz de WhatsApp enviada por Joaquín Waldo Polío, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, que debían dirigirse a los distintos estadios para sacar adelante los partidos. Los árbitros en pleno confirmarían después en una conferencia de prensa esta versión.

Todos los equipos anunciaron en redes que habría jornada y varios árbitros consultados confirmaron que asistirían. Y fue así que Geovanny Santos pitó el Santa Tecla-Metapán el sábado en la noche. Mientras que German Martínez se uniformó y tomó la decisión de suspender el Alianza-Once Deportivo en el estadio Cuscatlán porque la lluvia dejó inundado el terreno de juego.

En las últimas horas del sábado, la Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales del Fútbol confirmó en un comunicado que no se presentarían a los cuatro partidos del domingo hasta no tener certeza y seguridad que todo estuviera avalado por las instituciones competentes.

ÚLTIMA HORA : Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales de Fútbol (ASAPROF) confirman que no se presentarán a los partidos programados para mañana tras enterarse que no cuentan con aval federativo. pic.twitter.com/3B8I7XhmH6 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 17, 2022

“Nos hemos dado cuenta en las últimas horas que la Comisión de Árbitros ha actuado sin el aval del Comité Ejecutivo de la FESFUT y por ende sin el aval del presidente de dicha comisión. Este día (sábado) nuestros compañeros se hicieron presentes asumiendo que se tenía el aval federativo y para sorpresa de nosotros no se tenía la autorización. No nos haremos presentes a los partidos de mañana (domingo) ni de las siguientes fechas hasta que la Comisión de Árbitros aclare la situación y se reciba la autorización por escrito y certificada por la FESFUT”, dictaba el comunicado.

También convocaban a una conferencia de prensa a realizarse el domingo en la mañana en un hotel capitalino en el que darían más detalles.

Los 28 árbitros centrales y asistentes pertenecientes a la ASAPROF confirmaron en la conferencia que no pitarían los cuatro partidos restantes de la jornada. “De asistir a los partidos (este domingo), los árbitros internacionales se exponen a una sanción. No estamos a favor de ninguna persona, solamente a los estatutos FIFA”, reiteró Elmer Manuel Martínez, presidente de ASAPROF.

Elmer Martínez: "Recibimos una autorización de audio por WhatsApp y no una hoja con firma y sello del Comité Ejecutivo de FESFUT como debe ser. Hacemos un llamado a la Primera División que presente la hoja firmada y sellada. Es injusto que a nosotros nos quieran tirar la bola" — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 17, 2022

“Los árbitros estamos listos para trasladarnos a los estadios donde han sido designados si recibimos el aval firmado y sellado de parte de la gente de la FESFUT, estaremos esperando hasta las 11:30 am para poder hacerlo, si no es así, nos sería imposible trasladarnos para cumplir con los juegos, de no ser así, cada uno nos retiraremos a nuestros hogares, necesitamos ese documento firmado y sellado que nos avale la designación arbitral para pitar”, destacó Martínez en la conferencia de prensa.

Los árbitros no recibieron ningún documento escrito a las 11:30 de la mañana, por lo que se retiraron del hotel capitalino, lo que significaba que no pitarían los partidos de este domingo.

Martínez dijo además que “esta decisión es colegiada, no es solo mi opinión, o del compañero Barton, es de todos, somos por ahora 28 árbitros los presentes ya que los demás compañeros no lograron llegar por compromisos que tenían antes, pero es la postura de todos, por lo que rechazamos cualquier postura en contra porque nadie nos está coaccionando, nadie nos está presionando, no hemos tenido respuesta hasta la hora que habíamos planteado para tener certeza de ese aval, por lo que nos retiramos a nuestros hogares”, indicó.

Poco a poco, los equipos fueron anunciando que no participarán de la jornada. El bus del plantel del Jocoro, que ya venía a medio camino, dio la vuelta y regresó a Morazán. Platense decidió entrenar en su estadio. Águila llegó al Cuscatlán, pero ni siquiera se vistieron para el juego. Firpo y FAS hicieron calentamiento en el césped del estadio Sergio Torres pero no pasó de eso.

Ahora, para que el torneo continúe, hace falta que haya un ente habilitado por el tribunal y avalado por FIFA para que los juegos sean programados y los árbitros tengan el permiso oficial.