El Atlético de Madrid perdió y entregó el título al Barcelona

El Atlético de Madrid pagó muy cara su especulación y perdió 2-1 en el campo del Villarreal, un resultado que dejó a los rojiblancos a 11 puntos del Barcelona, el sólido líder de La Liga de España tras 29 jornadas disputadas.

El conjunto azulgrana había ganado previamente al Athletic de Bilbao por 2-0 para obligar al Atlético a ganar si quería seguir manteniendo viva la pelea por el título, pero el conjunto rojiblanco desperdició sus opciones a pesar de tenerlas en la mano y cedió ante un doblete de Enes Ünal en los minutos finales.

Fue un Atlético muy reconocible en su primera parte: no le importó no tener el balón para sentir el gobierno del encuentro y vivió bien protegido en su área a la espera de que sus atacantes inventaran.

Luego del partido, el entrenador del Atlético, Diego Simeone, se inculpó de la derrota al asegurar que sus jugadores hicieron un gran partido y él no les ayudó a ganar.

"La sensación que tengo es que lo perdí yo, la sensación es que los futbolistas hicieron un partido enorme y creo que yo me equivoqué y no les ayudé a ganar", afirmó en rueda de prensa Simeone, que no quiso concretar en qué se había equivocado al señalar que "en cosas del partido".