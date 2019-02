El Audaz y su larga racha de minutos sin anotar

El Audaz empató sin goles este domingo ante FAS por la jornada 7 del Clausura y elevó a 390 los minutos sin poder anotar en la liga desde que el colombiano Eduardo Rodríguez lo hicieron ante Firpo en el minuto 60 del partido que cayeron 1-2 por la jornada tres, el pasado 23 de enero.

Este tema, para el uruguayo Pablo Enrique Quiñónez, es una falencia que se debe corregir.

"Es algo preocupante, somos el equipo con menos goles anotados en la liga, solo sumamos tres en siete juegos, soy consciente en ello como soy consciente que esto se supera solamente trabajando y no es tirando tierra a nadie, sino que aceptando los errores, aceptando que estamos fallando las oportunidades de gol que generamos, cada uno tiene su cuota aparte, entonces es lo único que nos queda, solo trabajar y dejar de hablar, solo trabajar", acotó.

Sobre el partido, el técnico charrúa admitió que "ni FAS ni nosotros nos vamos satisfechos por el empate, creo que los dos equipos hicieron méritos para ganar, lamentablemente otro penal que tuvimos por allí para ganar lo fallamos otra vez, más clara que esa no tuvimos, pero satisfecho por el empate no lo estoy, sí por la entrega de los muchachos".

"Nos está faltando una cosita para ganar, pero es cosa de corregir, seguir siempre para adelante y tratando de darle confianza a los jugadores, el empate ya está y el triunfo tarde o temprano llegará", analizó.

Quiñónez no quiso hablar del arbitraje al manifestar que "nada de qué hablar, él hace su trabajo y yo el mío, no puedo hablar del arbitraje, simplemente critico, felicito a mis jugadores y me preocupo por mi trabajo; del arbitraje no opino", destacó.