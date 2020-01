El Barça decide no fichar a ningún delantero

Este jueves, medios de comunicación deportivos de España filtraron que el Barça no fichará un delantero en este mercado de invierno.

Los motivos de esta decisión, según el periódico AS, es porque "la operación de Luis Suárez y la falta de previsión después de la destitución de Valverde "despistó" a los técnicos, y para no cometer una "irresponsabilidad" concluyeron que no apostarán por nadie.

Otra de las razones fuertes del por qué no se fichará a un "9" es que las negociaciones por Rodrigo se romprieron y es imposible contratar al delantero argentino Lautaro, sino hasta después de julio. El Barcá tomó una postura conservadora.

Según AS, en las próximas horas, el Barcelona dará a conocer la noticia en un comunicado oficial y se le apostará a Messi, Griezmann, Fati y Dembélé como delanteros.

Minutos después de la filtración de la noticia, el director de relaciones institucionales del Barcelona, Guillermo Amor, confirmó que no habrá fichajes.

"Sí, así se ha decidido al final. Se ha decidido que cuanto a incorporaciones no se harán. Porque si no se mejora lo que tenemos, es mejor".