El Barça homenajeará a las víctimas por la COVID-19 con 'El cant dels ocells'

El FC Barcelona homenajeará a las víctimas por el coronavirus antes del partido de LaLiga que el equipo azulgrana disputará este martes contra el Leganés en el Camp Nou, donde sonará 'El cant dels ocells'.



Por los marcadores del estadio se proyectará un vídeo protagonizado por nueve violonchelistas de la Orquesta del Gran Teatre del Liceu que se emitirá en la previa del encuentro y en el que interpretarán, sobre el césped del estadio, la famosa melodía tradicional catalana popularizada por Pau Casals.



Y es que, a causa de la pandemia, los músicos no estarán físicamente en el Camp Nou tocando en directo, pues la pieza fue grabada el pasado jueves 10 de junio en el Camp Nou, siguiendo todos los protocolos sanitarios y de seguridad pertinentes.



Tras el homenaje a las víctimas, el balón tomará el protagonismo en un recinto sin público en las gradas. Aunque el equipo no contará con el apoyo de su afición, el FC Barcelona ha desplegado diversas acciones para que durante el partido los hombres de Setién no se sientan del todo solos.



Así, en el estadio se podrá escuchar una versión del himno del Barça cantado a capela por seguidores culés, en un montaje audiovisual que se emitirá por los vídeomarcadores del Camp Nou.



En cuanto a la grada, en el lateral se colocará un mosaico con el lema 'Aquí juguem tots' (Aquí jugamos todos), y también habrá varias pancartas del Espacio de Animación y las Peñas que ayudarán a transmitir calor a los jugadores.

