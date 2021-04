El Barcelona consigue una trabajada victoria ante el Getafe

El Barcelona consiguió este jueves una trabajada victoria frente al Getafe (5-2) en el Camp Nou, en un partido de LaLiga Santander que los azulgrana cerraron con dos goles en las postrimerías.

La jornada intersemanal no ha cambiado las cosas en la pugna por el título. El Sevilla y el Real Madrid vencieron el miércoles al Levante y al Cádiz. Este jueves respondieron atléticos y barcelonista, con lo que el conjunto de Diego Pablo Simeone mantiene tres puntos de ventaja sobre el de Zinedine Zidane, cinco sobre el de Ronald Koeman -con un partido pendiente- y seis sobre el de Julen Lopetegui.



Ausente de LaLiga la pasada jornada para ganar su trigésimo primer título de Copa, el Barcelona retornó al torneo de la regularidad tras perder su último partido en el clásico y lo hizo con un triunfo al final ajustado sobre el Getafe, una vez más guiado por Messi.



El Getafe, que había empatado la pasada jornada ante el Real Madrid y que nunca ha ganado en el Camp Nou, volvió a irse de vacío tras hacer el pasillo por el título copero al conjunto de Koeman.



El argentino, que a los 3 minutos ya mandó un balón al larguero, no perdonó a los 8 y aunque el Getafe respondió rápidamente con un autogol del francés Clement Lenglet (m.12), otra acción de mala fortuna y falta de entendimiento entre el marroquí Soufiane Chakla y el meta David Soria (m.28) devolvió el mando al Barcelona.



Messi completó su doblete poco después de la media hora (m.33) que parecía guiar una victoria plácida. Pero el Getafe no se rindió. José Bordalás movió peones y un penalti decretado por el VAR del uruguayo Ronald Araújo sobre Enes Unal.



El turco no perdonó y su equipo entraba de nuevo en el partido. Quedaban poco más de veinte minutos y el Barcelona empezaba a no pasarlo bien. Para su fortuna, una nueva asistencia de Messi, en el saque de esquina, permitió al propio Araújo (m.87) acabar con los apuros y sentenciar un choque que se había complicado más de la cuenta. El francés Antoine Griezmann puso el broche en la prolongación al transformar un penalti cometido por Chakla sobre él mismo.