El Barcelona empieza con un triunfo la era Koeman

El Barcelona de Ronald Koeman mostró este sábado una buena imagen en el estreno de la pretemporada, ante el Nástic de Tarragona, de Segunda División B, al que derrotó por 3-1 con goles de Dembélé, Griezmann y Coutinho, estos dos últimos de penalti. El tanto tarraconense fue obra de Javier Bonilla.



El técnico holandés puso sobre la hierba del estadio Johan Cruyff un once totalmente diferente en la primera parte respecto a la segunda, pero los dos tuvieron como común denominador el sistema de juego 4-2-3-1.



En los primeros 45 minutos ‘Pedri’, quien mostró detalles ilusionantes en su primer partido con el Barcelona, fue el encargado de ejercer como centrocampista adelantado y en los segundos el elegido fue Coutinho, que volvió a jugar con el conjunto catalán después de su victoriosa cesión al Bayern de Múnich.



El encuentro empezó con un Barcelona teniendo el dominio del balón y con un Nástic de Tarragona intenso que trató de cerrar los espacios originados en su eje defensivo gracias al dinamismo de los jugadores azulgrana. Pero no lo lograron y los goles hicieron acto de presencia por parte del Barcelona.



Dembélé definió con la derecha ante Wilfred (min. 5) al deshacerse con un toque sutil de Albarrán después de un pase de Sergi Roberto que dejó pasar con gran inteligencia ‘Pedri’. Y Griezmann transformó en gol un penalti (min. 17) cometido por Ribelles sobre Gerard Piqué en la salida de un córner.



La respuesta del Nástic de Tarragona no tardó en llegar gracias a Amang, quien ejecutó un disparo de rosca con su pierna derecha que pasó lamiendo el palo izquierdo de la portería de Neto (min. 18). Fue la antesala del gol, el autor del cual fue Javier Bonilla (min.30) con un disparo potente y colocado desde fuera del área con la pierna izquierda.



Poco decisiva fue la participación de Leo Messi en su primer partido después del burofax para anunciar su intención de marchar del Barcelona y la posterior entrevista en la que explicó que se quedaba para no llevar al club de su vida a los juzgados. El jugador argentino no llegó con peligro al área tarraconense y su acción más destacada fue cederle el lanzamiento de penalti a Griezmann.



El segundo tiempo empezó con un remate a puerta de Martin Braithwaite a pase de Frenkie de Jong que paró Wilfred ‘in extremis’ (min. 47). Poco más tarde llegó el gol de Coutinho de penalti (min. 51), pitado por unas manos de Joan Oriol. Hace menos de un mes el brasileño marcó dos goles al Barcelona con la camiseta del Bayern en el bochornoso 2-8 de Lisboa.



A partir de ahí, el marcador no se volvió a mover a pesar de que Trincao, autor de jugadas individuales de mérito, Coutinho, Konrad y Braithwaite lograron combinar de forma peligrosa en ataque en varias ocasiones. Una de ellas (min. 87) la originó Coutinho con un excelente pase a Konrad que ni él ni Braithwaite en segunda instancia fueron capaces de convertir en gol.



La única ocasión de peligro del Nàstic de Tarragona en el segundo tiempo fue un cabezazo de Grifell (min. 80) que salió por encima del travesaño.



No fueron convocados para el partido ni Luis Suárez ni Arturo Vidal, con los que no cuenta Koeman, ni tampoco Rafinha, Wagué y Matheus Fernandes de los jugadores de la primera plantilla. Tampoco se vistieron de corto Pjanic y Todibo, quienes justo hoy sábado realizaron su primer entrenamiento después de superar el coronavirus, ni tampoco Ter Stegen y Umtiti, lesionados.

