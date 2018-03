El Barcelona le mete presión al Real Madrid

Lee también

El Barcelena derrotó 2-1 al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y le metió presión al Real Madrid en la lucha por conseguir el liderato de la Liga española.El conjunto azulgrana debió aplicarse a fondo para lograr los tres puntos que lo dejan como líder provisional, cuando todavía falta que se dispute más tarde el duelo de los merengues ante el Villarreal en el Madridgal.Los héroes del partido fueron Rafinha y Lionel Messi, quienes se apuntaron un tanto cada uno para sumar 54 puntos y quedar a la espera de un tropiezo madridista para consolidarse como nuevo líder.El Barcelona tuvo problemas para ganar movilidad en el mediocampo durante los primeros minutos. Diego Godín, Filipe Luis y Saúl mantuvieron a raya la marca de los azulgrana y dejaron pocos espacios para las escapadas rivales.Los únicos que rompían ese esquema eran Neymar y Lionel Messi, quienes probaron a puerta con sendos tiros peligrosos que pusieron a trabajar al meta colchonero Jan Oblak.El Atlético intentaba contrarrestar la propuesta rival con fútbol desequilibrante. Antoine Griezmann era quien más aparecía con proyección al arco contrario y a los 45' tuvo para inflar la red, pero su remate se fue desviado.Llegaron los golesEn el complemento, los rojiblancos saltaron con una propuesta más agresiva y a los 51' estuvieron cerca de inaugurar el marcador. Griezmann aprovechó una filtración en el área y mandó un potente remate que quitó con problemas Stegen.Poco después, los colchoneros siguieron con el acoso y a los 54' volvieron asustar con una jugada por la derecha. Diego Godín resorteó en el corazón en el área, tras cazar un centro, y mandó un remate elevado que mantuvo la zozobra en el pórtico culé.El Barcelona pasaba momentos de apuros, puesto que no hallaba comodidad en el mediocampo. Sergio Busquet y Andrés Iniesta no lograban engancharse entre líneas y alimentaban muy poco al tridente ofensivo integrado por Messi, Suárez y Neymar.Su única vía de escape era buscar las individualides para aprovechar algún error en la área local. Y tal parece que a los 63', la estrategia surtió efecto con el primero a favor. Rafinha figuró tras una serie de rebotes para mandar el balón al fondo de la red y desatar la fiesta azulgrana en el Calderón.El gol en contra no desesperó a los locales, que siguieron con sus arremetidas y dejaron muy poco para la especulación. A los 70', Diego Godín interceptó un centro lateral y peinó el balón para desviarlo a la red y macar de nuevo la paridad.Con la igualdad, el duelo se tornó disputados y estuvo para que cualquiera lo definiera. Sin embargo, conforme se soltaron más las revoluciones, el cuadro de Luis Enrique tomó más oxígeno y consiguió adelanterse de nuevo.Messi tomó un balón en el área y mandó un remate que fue bine rechazado por Oblak. En el rebote, el argentino aprovechó de nuevo y mandó esta vez un tiro que burló la salida apurada del portero local y que dejó sentenciadas las acciones.