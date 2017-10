El Barcelona no entrenó en medida de protesta

BARCELONA, ESPAÑA. La inmensa mayoría de entidades deportivas en Cataluña está secundado el paro general impulsado por los sindicatos mayoritarios y las entidades soberanistas, que ha dejado casi inactivos los centros deportivos, tanto privados como públicos.

Una de las instituciones deportivas más importantes de Cataluña, el Fútbol Club Barcelona, acordó ayer cerrar las puertas de sus instalaciones para todas sus secciones, incluido el fútbol, y que sus trabajadores y deportistas no fuesen al centro de trabajo, uniéndose al paro general denominado por las entidades convocantes como "paro de país".

En el caso de la sección de fútbol del Barcelona, debido a los compromisos de las selecciones, la mayoría de sus deportistas están en sus destinos, no así el entrenador Ernesto Valverde, y un puñado de jugadores que no han sido citados y que se entrenaron en la Ciudad Deportiva el lunes, pero hoy no.

Otro de los clubes notables, como es el Español, ha optado por cerrar sus instalaciones y aplazar todos sus actos, aunque no ha cancelado el trabajo deportivo, dando libertad a sus trabajadores a que se acojan o no al día inactivo.

El Girona, nuevo equipo de primera división, también se ha adherido al paro, tanto de la primera plantilla, como del fútbol base.