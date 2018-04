El Barcelona no necesita ganar todos los partidos que le quedan para ganar la liga española

El Barcelona está con la calculadora en mano después de los resultados en La Liga de España del pasado fin de semana y los números empiezan a jugar a su favor, pues podría celebrar el título de campeón antes de lo esperado.

Quedando en disputa 21 puntos de las 7 jornadas restantes en la liga española, el Atlético de Madrid, que está segundo, podría alcanzar los 89 puntos si ganara todos sus encuentros restantes. El Barcelona suma actualmente 79 y solo necesitaría abonar 10 más para alcanzar el trofeo de liga, al tener la ventaja de mejor promedio de goles.

La incógnita queda en el aire sobre en qué fecha el cuadro blaugrana podría quedar campeón, barajándose incluso la posibilidad de que sea ante el Real Madrid, en la jornada 36, el 5 de mayo.

El próximo clásico entre Barcelona y Real Madrid se jugará el sábado 5 de mayo en el estadio Camp Nou y el técnico de los merengues, Zinedine Zidane, ya dijo que no le harán pasillo al equipo blaugrana, aunque queden campeones.

Este es el calendario del Barcelona en las próximas fechas:

FECHA COMPETENCIA PARTIDO

10 de abril Champions Roma vs Barcelona (vuelta, cuartos)

14 de abril Liga Barcelona vs Valencia

17 de abril Liga Celta vs Barcelona

21 de abril Copa Sevilla vs Barcelona (final)

28 de abril Liga Deportivo vs Barcelona

5 de mayo Liga Barcelona vs Real Madrid

8 de mayo Liga Barcelona vs Villarreal

12 de mayo Liga Levante vs Barcelona

19 de mayo Liga Barcelona vs Real Sociedad