El Barcelona perdió el primer round contra el Athletic

MADRID, ESPAÑA. El Barcelona comenzó el 2017 con una derrota ante el Athletic Club que terminó jugando con nueve hombres en el estadio San Mamés y buscará el pase a cuartos de final de la Copa del Rey en una dura visita al Camp Nou con una ventaja de 2-1.El Athletic encaró el partido con el anhelo de coger un tanto entumecido tras las vacaciones navideñas al tridente Messi-Suárez-Neymar, que se incorporó este lunes al trabajo.Las estrellas sudamericanas del Barcelona tuvieron además vacaciones extra, pues mientras sus compañeros regresaron a los entrenamientos el 30 de diciembre, los miembros del tridente azulgrana, además del central Javier Mascherano, aterrizaron en España apenas el lunes.El Athletic fue mejor en los primeros minutos con dominio de balón y aproximaciones sobre la portería de Ter Stegen. El Barcelona poco a poco fue imponiendo su estilo y tomó el control del balón, pero no encontró los espacios necesarios en el área.El duelo tomó un giro diferente con una recuperación de balón en el medio campo, donde Aduriz interceptó un pase de Andrés Iniesta e inició la contra de los Leones en la que Raúl García ganó la línea de fondo y Aduriz remató sin presión para colocar el 1-0 al minuto 25.El Athletic no dio oportunidad a los catalanes de asimilar el golpe cuando Williams marcó el segundo gol con un potente remate a la escuadra en otro despiste de la zaga del Barca cuando intentaba una salida. En el 2-0 apareció Aduriz con un pase de lujo a su compañero que anotó un golazo al '28.El Barcelona encontró el descuento al minuto 53 con un tiro libre de Lionel Messi que sorprendió a Gorka Iraizoz que tocó el balón y este rebota dentro de la portería e hizo reclamos que la esférica no había cruzado la línea de gol, sin embrago el árbitro principal avaló la anotación.El partido es un auténtico clásico de la competición, en la que Barcelona y Athlétic acumulan más títulos que ningún otro club. El equipo catalán es históricamente el más exitoso con 28 títulos de Copa, el último de ellos precisamente el año pasado después de dejar al Athletic eliminado en cuartos.El Athletic terminó pidendo la hora ante el empuje catalán que estuvo cerca del empaet en varias ocasiones como la que tuvo Jordi Alba al '80 o el balón al poste tras el remate de Messi al '94.Al cuadro vizcaíno se le complicó el partido con las expulsiones de Raúl García al '74 e Iturraspe al 82, pero logró mantener el 2-1 con mucho sufrimiento y fortuna.ATHLETIC: Iraizoz; Bóveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, San José, Raúl García; Williams, Saborit y Aduriz.BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Iván Rakitic, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.