El Barcelona presentará este martes a Neto

BARCELONA. El Barcelona presentará el próximo martes al meta brasileño Norberto Murara Neto, segundo fichaje para el próximo curso futbolístico, quien el lunes llegará a la Ciudad Condal.

El meta se someterá el mismo lunes a una sesión fotográfica en la tienda oficial del club en el Camp Nou, pero el grueso de actividades tendrán lugar el martes.

A las 7:15 a.m. (hora salvadoreña) firmará su contrato en un acto privado que tendrá lugar en el palco Josep Suñol; a las 8:00 a.m. se producirá una sesión de fotos en la platea del primer graderío de la tribuna del Camp Nou y a las 8:45 a.m. tendrá lugar su presentación oficial y una rueda de prensa en el Auditori 1899 del Camp Nou.

Neto es el segundo fichaje realizado por el equipo de Ernesto Valverde para el año que viene después de la contratación del holandés Frenkie de Jong (Ajax de Amsterdam).

El Barça ha pagado por el meta brasileño 26 millones de euros ($29 millones) en una operación que puede alcanzar los 35 en función de variables. Por contra, los valencianistas firmaron al meta holandés Jasper Cillessen por 35 millones de euros ($39 millones).