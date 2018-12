El Barcelona quiere reafirmar el liderato

Liberado de sus compromisos europeos, el Barcelona buscará hoy una victoria en la cancha del pujante Levante para mantener su ventaja al frente de la Liga española de fútbol.

Con algunos de sus lesionados ya a disposición de Ernesto Valverde, los azulgrana quieren enlazar su tercer triunfo consecutivo en el campeonato doméstico y asegurarse, al menos, los tres puntos de ventaja que antes de iniciar la decimosexta fecha tenían sobre Sevilla y Atlético de Madrid.

Los rojiblancos visitan hoy al Valladolid, mientras que los andaluces se medirán mañana al Girona, el ex equipo de su actual técnico.

El vigente campeón español, en tanto, afrontará su última salida de 2018 reforzado por su buen papel en la Liga de Campeones europea y por la recuperación de futbolistas como Arthur, repuesto ya de sus molestias musculares.

Ausente en las dos últimas fechas de la Liga, el brasileño podría regresar al once de un Valverde que, antes de su lesión, lo había elegido como pareja habitual de Sergio Busquets en el mediocampo.

El buen rendimiento del chileno Arturo Vidal y del croata Ivan Rakitic en ausencia de Arthur complican la elección del técnico azulgrana, que también deberá medir los descansos de sus jugadores.

Rakitic y Busquets acumulan muchos minutos en sus piernas, mientras que el mediocampista brasileño necesita recuperar el punto de forma que tenía antes de lesionarse.

Con apenas dos partidos por delante antes de cerrar 2018 y afrontar las fiestas navideñas, el entrenador del Barcelona también deberá elegir quién acompañará al argentino Lionel Messi y al uruguayo Luis Suárez, que sigue pendiente de su rodilla derecha.

El bajo rendimiento del brasileño Philippe Coutinho en sus últimas actuaciones parecen poner en ventaja al díscolo Ousmane Dembélé.

El joven francés compensó con goles sus faltas de disciplina, que siguen generando ruido. El entorno "culé", no obstante, relativiza sus persistentes retrasos cuando recuerda los nueve tantos que suma ya esta temporada, muchos de ellos decisivos.

El Levante, rival también de los catalanes en la próxima ronda de la Copa del Rey, intentará prolongar su racha de tres partidos consecutivos sin perder y consolidarse en los puestos europeos.

Séptimo clasificado con 22 puntos ya, el equipo dirigido por Paco López se caracterizó hasta ahora por su juego alegre y ofensivo (27 tantos anotados), pero también por una debilidad defensiva (25 goles recibidos) que el Barcelona intentará aprovechar.

"Si algo tenemos es que somos un equipo atrevido. No nos asusta jugar contra el Barça. Lo único que no puede pasar el domingo es que no seamos nosotros mismos en el campo", señaló Paco López en la previa del choque por la decimosexta fecha de la Liga.

"Pero, si perdemos, que sea porque nos ha ganado el Barça. Vamos a intentar ser un bloque fuerte como equipo y tener un buen nivel de implicación", continuó el entrenador del Levante, que la pasada temporada se impuso por un espectacular 5-4 a los azulgrana.