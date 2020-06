El Barcelona vuelve a jugar 97 días después y será contra el Mallorca

97 días después regresará a la acción el Barça, el líder de LaLiga Santander, para medirse este sábado al Mallorca en Palma, un territorio amigo, donde ha ganado nueve de los diez últimos partidos disputados, pero frente a un rival que defiende sus opciones de permanencia.



Todo apunta a que al equipo de Quique Setién le ha sentado muy bien ese descanso. Para empezar volverá a contar con Luis Suárez, descartado prácticamente para la Liga después de ser intervenido en enero de una lesión en la rodilla.

El uruguayo será el gran refuerzo para los catalanes. Un jugador capital para las aspiraciones del Barça, que lo había fiado todo a Leo Messi. El argentino, que tuvo leves problemas físicos durante los primeros entrenamientos, está plenamente recuperado.



Y el tercer componente del tridente, Antoine Griezmann, admite que necesitaba descansar, que hacía mucho tiempo que no podía descansar tanto tiempo y vuelve "a tope".



La tripleta de delanteros del Barça ha garantizado 38 goles en este curso de LaLiga (19 de Messi, 11 de Suárez y 8 de Griezmann) y eso que apenas han jugado juntos en el tercio de partidos.



Vuelve el Barça a Palma ocho años después de su última visita (2-4 el 11 de noviembre de 2012), con goles de Xavi, Tello y Messi, con un doblete. Esos dos goles permitieron al astro argentino superar los registros goleadores de Pelé en un año natural (75).



A Messi le sienta bien el estadio balear. En Son Moix marcó su primer gol a domicilio en partido oficial con la camiseta azulgrana, un 29 de enero de 2006.



Para la primera de las once finales que tiene el Barça para asegurarse el campeonato (ahora tiene dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid), Setién deberá despejar unas cuantas dudas, como saber si contará de inicio con Semedo, que se saltó los protocolos de Sanidad para la desescalada del confinamiento a causa del coronavirus, al asistir al cumpleaños de un amigo el pasado lunes.



Pero también conocer el estado físico de Samuel Umtiti, lesionado en el sóleo, aunque muy mejorado. El problema para Setién es que Lenglet, otro de los centrales, está sancionado.



Al final, el dibujo lo marcará todo. Si decide jugar solo con dos delanteros (Messi, Griezmann), Arturo Vidal es ideal para jugar de enlace; pero si decide jugar con un 4-3-3 podrían tener su oportunidad Ansu Fati o Martin Braithwaite, porque parece claro que Luis Suárez no jugará de inicio.



El líder Barça mira hacia arriba y el Mallorca, decimoctavo y en posiciones de descenso, no quiere mirar más abajo. En casa, el equipo de Vicente Moreno ha perdido esta temporada en las visitas del Atlético de Madrid (0–2), Real Sociedad (0–1), Betis (1–2), Sevilla (0–2), Valladolid (0–1), Getafe (0–1), y empató con el Athletic de Bilbao (0–0) y Osasuna (2–2).



Sus mejores partidos en Son Moix (ahora Visit Mallorca Estadi) los jugó frente al Real Madrid, Valencia y Villarreal, a los que derrotó por 1–0, 4–1 y 3–1, respectivamente, victorias a las que hay que añadir las conquistadas ante el Eibar (2–1), Espanyol (2–0) y Alavés (1–0).

Los bermellones han sumado 20 de los 25 puntos que tiene en su casillero en Palma, pero ahora el partido se jugará sin público. Moreno tendrá que improvisar un lateral izquierdo ante el Barça debido a las lesiones del ghanés Lumor Agbenyenu y del griego Leonardo Koutris.



Es probable que en el flanco izquierdo de la defensa jueguen Fran Gámez o Joan Sastre, y que en el derecho se sitúe Alejandro Pozo. Muchas de las opciones de los bermellones ante el líder pasan por el rendimiento de la tripleta de atacantes integrada por el japonés Take Kubo, cedido por el Madrid, el croata Ante Budimir y el colombiano “Cucho” Hernández.



Todos ellos, junto al marfileño Lago Junior, fueron decisivos en el empate a domicilio ante el Betis (3–3) y la victoria, única de la temporada como visitante, conquistada frente al Eibar (1–2) en el último partido disputado antes del parón del campeonato.