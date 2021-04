El Bayern Múnich reitera su rechazo a la Superliga

El Bayern Múnich reiteró este martes su rechazo a la creación de una Superliga europea en un comunicado conjunto del presidente del club, Herbert Hainer, y el presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge.



"Nuestros socios y nuestros seguidores rechazan una Superliga. Nuestro deseo como FC Bayern es que los clubes europeos vivan esa competición maravillosa que es la Liga de Campeones y la desarrollen junto con la UEFA", dijo Hainer.



"El FC Bayern dice no a la Superliga", agregó.



Rummenigge, por su parte, indicó en nombre del consejo directivo que el Bayern no participará en esa competición que quieren echar a andar doce clubes de la élite europea.



"En nombre del consejo directivo hago constar que el FC Bayern no participará en la superliga. El Bayern es solidario con la Bundesliga. Siempre ha sido una alegría jugar la Liga de Campeones con representante alemán"", dijo.



"Para el Bayern, la Liga de Campeones es la mejor competición de clubes del mundo", agregó.



El Bayern no está entre los clubes que anunciaron la creación de la Superliga pero informaciones de prensa apuntan a que tiene una invitación para unirse, lo mismo que el Borussia Dortmund y el PSG.



Se supone que el Bayern tiene 30 días para responder a la invitación, lo mismo que el Dortmund, mientras que al PSG, cuyos dueños también se han pronunciado en contra, se le habrían concedido 14 días.

