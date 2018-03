“El Bolillo” criticó a su Panamá

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Conferencia del 'Bolillo' Gómez <a href="https://t.co/167mzSEgWl">https://t.co/167mzSEgWl</a></p>— Jhony Mosquera (@JhonyMosquera) <a href="https://twitter.com/JhonyMosquera/status/822661178149244928">21 de enero de 2017</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Lee también

El entrenador Hernán Gómez mostró su decepción en la conferencia de prensa posterior al partido de esta noche entre la selección de Panamá y El Salvador en la penúltima fecha de la Copa UNCAF.Gómez expresó que en el grupo hay decepción por no poder lograr ganar la copa, y que no sabe si realmente se confiaron para afrontar la misma.Con respecto al partido, el estratega colombiano mencionó que para él fue un muy mal partido desde todos los puntos de vista y que no hubo actitud."Hoy fuimos malos todos. Técnicos y jugadores. Nosotros también nos equivocamos", agregó.Para Gómez, toda la descomposición empezó desde el partido ante Belice, cuando se empató 0-0. "Todo mundo le ganó a Belice. A Belice hay que ganarle hasta jugando mal", sostuvo."Estoy caliente con los jugadores. Todo era el gol, el gol y se olvidaron que el fútbol se juega colectivamente", culminó.Esta fue la transmisión de la conferencia: