“El Chalatenango es un proyecto ambicioso”

Pese a que tenía contrato vigente con el Municipal Limeño para el Apertura 2020, el defensor hondureño Emerson Lalín fue dado de baja por la directiva del equipo santarroseño y de inmediato el Chalatenango le abrió sus puertas.

Lalín jugó con los norteños en el Clausura 2019, pero los atrasos salariales lo obligaron a pedir su salida, partió al Victoria de la segunda división de Honduras y para el pasado Clausura 2020 volvió al fútbol salvadoreño para jugar con el Municipal Limeño.

Tras el torneo, fue dado de baja por el conjunto santarroseño y ahora disfruta su regreso al Chalatenango. “me motivó aceptar la oferta del Chalatenango porque administrativamente se están armando bien, es un equipo que se arma con un buen proyecto, anteriormente no estaba tan bien y esa fue una de las razones por las que en su momento me tuve que ir, esa es una de las razones por las que decidí volver, se organizan bien”.

En el Clausura 2019, Lalín sufrió atrasos salariales de la administración anterior del Chalatenango y pese a tener contrato vigente pidió su salida y retornó al fútbol catracho. “tenía contrato vigente, para un año más, pero sufrimos, uno como extranjero…Tu sabes”, detalló.

PURO TRABAJO

Para Lalín, le causó sorpresa no ser tomado en cuenta para el siguiente torneo con el Municipal Limeño. “tenía contrato vigente un torneo más, no pedí terminar contrato, fue decisión de los directivos, nunca me dijeron nada exactamente y se presentó la oportunidad del Chalatenango, que desde el torneo pasado teníamos pláticas, se dio la oportunidad y hoy, a trabajar”.

Disputó 11 partidos con el Municipal Limeño y al llegar al equipo norteño ofrece trabajo y disciplina. “cuando estuve la primera vez en el Chalatenango me gané a la afición por el trabajo que realicé; ya me conocen, (ellos) sorprendidos por mi regreso, me vieron jugar con el Municipal Limeño y no se esperaban tan pronto mi regreso”.

Hasta el momento, Lalín sigue viviendo en la casa club del Municipal Limeño en Santa Rosa de Lima, La Unión y espera que “pase pronto la cuarentena para volver a jugar; a pesar que se dio la contratación con el Chalatenango, hablé con los directivos para quedarme en la casa club, dijeron que no hay problema, en ese aspecto estoy bien”.

Lalín suma 26 partidos en la primera división y dos goles anotados en dos torneos, ambos tantos con el Chalatenango, en el pasado Clausura 2019.