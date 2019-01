El Chalatenango espera una respuesta de Ramiro Rocca

El técnico del AD Chalatenango, Misael Alfaro, confirmó esta mañana que la participación del goleador argentino Ramiro Iván Rocca en el Clausura 2019 depende de él mismo.

Esta mañana se manejó en redes sociales que Alfaro ya no contaba con Rocca para el Clausura 2019, debido a su ausencia en la pretemporada de los Duros del Norte.

Pero en pláticas con EL GRÁFICO el timonel nacional negó que el máximo artillero del club norteño esté descartado, aunque aceptó que existen muchas dudas en torno a él.

"Todavía estamos en eso, viendo a qué extranjero podemos traer. Si él (Ramiro Rocca) quiere venir, sí está en los planes, de lo contrario no", explicó Alfaro.

Rocca tiene contrato vigente con Chalatenango y en el pasado Apertura 2018 se consolidó como el goleador de los norteños al marcar 11 tantos.

NUEVO FICHAJES

El Chalatenango aún no ha fichado a ningún extranjero pero ha confirmado varios nacionales.

Se han sumado a la pretemporada el volante Edwin Sánchez, ex del Águila; el lateral izquierdo, Miguel Lemus, ex Águila; el defensor Fidel Jiménez, ex del Pasaquina.

También se han sumado los hermanos Bryan y Cristian Mosquera, ex jugadores del Brujos Mario Calvo de la segunda división, e hijos del colombiano Cristian Gil Mosquera.