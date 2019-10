El Cuscatlán, un fortín para Alianza

Tres equipos salvadoreños comenzaron su aventura en la Liga Concacaf 2019. Dos se quedaron en el camino (Santa Tecla y Águila). Alianza es el abanderado en esta competición.

Aunque ya cumplió con uno de sus objetivos, la clasificación a Liga de Campeones 2020, al cuadro albo falta todavía dar el gran paso de apuntarse en una hipotética final.

Si el equipo dirigido por el colombiano Wilson Gutiérrez ha logrado superar fase previa, octavos de final y cuartos fue por el factor cancha. En el Cuscatlán abrió primero en sus eliminatorias y ganó siempre.

Logró abrirse brecha ante dos rivales panameños, San Francisco FC y Tauro, así como contra uno tico, AD San Carlos. Con excepción del primer rival, todos los demás han llegado con el cartel de campeón en sus respectivas ligas y Motagua no es la excepción.

Y ante este equipo hondureño abre primero en el Cuscatlán este jueves 24 de octubre y cerrará el día 31 en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Los resultados de Alianza, como local en el actual certamen de Liga CONCACAF, han sido: 5-1, 2-0 y 2-0. Mantiene una imbatibilidad en esta competencia, porque en la edición 2017, venció a dos equipos hondureños en casa: 2-1 a Platense y 1-0 a Olimpia. Sin embargo, quedó eliminado en cuartos de final.

El 20 de febrero de este año, los capitalinos enfrentaron uno de sus retos más desafiantes, al Monterrey, por Liga de Campeones, equipo con el que igualaron sin goles en el Cusca. En la vuelta, en México, los albos cayeron por la mínima y se despidieron de los octavos de final.

En juegos oficiales de Concacaf, Alianza no registra una derrota en el Cuscatlán desde el 28 de julio de 2011, cuando cayó 0-1 ante FC Dallas por la ida de la fase preliminar de la Liga de Campeones de Concacaf 2011/2012.

En ese partido, encajó el único tanto a los 69 minutos, por medio de Jackson Goncalves.

Los albos eran dirigidos por Roberto ''Toto'' Gamarra. Alineó ese día con Yimmy Cuéllar, Marcelo Messias, Jonathan Barrios, Edwin Martínez, Christian Castillo, Héctor Salazar, José Alvarado, Hérberth Sosa, Elman Rivas, Leonardo da Silva y Rudis Corrales. Ingresaron de cambio Abraham Amaya, Carlos Ayala y Rafael Burgos.

Esa derrota minó su camino porque perdería el partido de vuelta en Dallas con idéntico marcador (0-1) y no pudo acceder a la fase de grupos.

Cuando regresó a la Liga de Campeones de Concacaf, en 2016, compitió econtra New York Red Bulls y Antigua GFC en su grupo. Con ambos rivales firmó empates de 1-1 los días 16 y 23 de agosto, respectivamente. Estos resultados no le favorecieron y no avanzó a la siguiente ronda.