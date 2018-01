El DC United fichó un producto "made in El Salvador"

Las pupusas, uno de los platillos típicos de El Salvador, es una de las comidas que promociona el DC United de la MLS y el chef José Andrés que informan que se mantendrá como uno de las opciones culinarias para sus aficionados en el Audi Field, la nueva casa del club norteamericano.

Andrés fue presentado por el equipo como nuevos socios y servirá como curador culinario de la nueva casa de United por su pasión por el fútbol.

Esta acción es parte del compromiso de elevar el nivel de experiencia de los aficionados en Audi Field al asociarse con Levy y el famoso chef D.C. José Andrés para supervisar todas las experiencias gastronómicas.

Join @chefjoseandres and la familia Polío tonight for a complimentary pupusas tasting while supplies last! #DCU



?? 701 Penn. NW

? 5:30 p.m.

?? #PupusasAreComing pic.twitter.com/nVr8MVpKbB