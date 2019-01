El Dragón planea comprar categoría para volver a segunda división

El presidente del Dragón, Celbin Díaz, dijo en una entrevista con esta redacción que una vez la FESFUT permita a la Segunda División poner en venta dos de sus plazas, se dispondrán a adquirir una para regresar a la liga de plata.

Díaz, que tiene el mandato del equipo tras la cesión de ese derecho por parte de la Fundación Dragón, indicó que "los planes que tenemos son de adquirir una categoría, de hecho surgió información de que se pondrán en venta dos y estamos interesados en comprar una y volver a segunda y hacer fuerte al equipo para que vayamos a primera nuevamente".

De igual forma, habló de cómo mantendrán activo al plantel en este semestre, ya que al ser desafiliados de la liga no pueden competir hasta el Apertura. "Se habló con diferentes clubes para mover jugadores a préstamo en estos seis meses que no tendremos actividad. Son casi la mayoría, un 70 por ciento del equipo ya tiene donde jugar", mencionó.

Asimismo, reiteró que la desafiliación de segunda y el descenso a la categoría de bronce fue producto de dos finiquitos faltantes a la hora de presentar documentación ante la FESFUT, al momento de su inscripción.

"La situación se complicó porque al equipo lo finiquitamos en la segunda semana de diciembre pero dos jugadores se fueron del país, uno fue Carlos Urrego, que se regresó a Colombia, y el otro fue Arsenio Rodríguez, que viajó a Estados Unidos. Ellos ya tenían el salario pero no firmaron los finiquitos al no estar presentes el día del pago y por eso vamos a tercera división. Me pareció injusto", explicó.

Junto al Dragón, el Independiente de San Vicente -cuya parte de su dirigencia está con el Audaz de primera categoría y usa sus colores y estadio-, el Topiltzín y el Alacranes 33 fueron desafiliados por no cumplir a punto la inscripción federativa.