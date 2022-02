El FAS celebró su 75 aniversario a lo grande en el Quiteño 

Desde tempranas horas de este miércoles 16 de febrero, los aficionados tigrillos comenzaron a palpitar un nuevo aniversario del FAS.

Alrededor del estadio Quiteño se comenzaron a ver las primeras camisetas y banderas del equipo santaneco con muchos jóvenes, algunos incluso saliendo de clases tras su jornada educativa.

A las 3 de la tarde inició el encuentro entre las leyendas de FAS y Águila con el que los aficionados vibraron en los primeros minutos como si fuera un partido oficial de la institución.

Con el pasar de los minutos, los fasistas gozarían del encuentro tras los goles que estaban convirtiendo los locales.

La dirigencia tigrilla optó por darle entretenimiento a los aficionados con banda de marcha y bailarinas en el entretiempo.

Ya con la goleada consumada por parte de los fasistas se vino el pitazo final del árbitro Joel Aguilar Chicas, comenzaron los saludos entre los rivales y los mensajes de los ídolos de FAS a su aficionados.

Alejandro Bentos fue uno de los más buscados por los medios tomando en cuenta que vivió una jornada emotiva y fuerte ya que dos días atrás falleció su madre, pero siempre acudió a la fiesta tigrilla.

"A pesar que el momento es difícil, existe la alegría y venimos a jugar fútbol y esto es de la gente. Como te digo, desde que nació FAS, los aficionados van a seguir apoyando y esperamos que todo siga así", expresó Alejandro.

Uno de los titulares del juego ante Águila e ídolo de la época dorada de FAS como Nicolás Chávez también expresó su felicidad por un nuevo aniversario y rememoró su momento más especial portando la camiseta de los tigrillos.

"Es reconfortante haber sido participe de la historia de este gran equipo. Dios me permitió estar acá y ganar varios campeonatos. Son muchos momentos especiales que viví, pero si me quedó con uno fue mi primer campeonato ya que eran 15 años que FAS no era campeón y fue una definición complicada con Marte", dijo Nicolas Chávez.

El eterno capitán y uno de los miembros del actual cuerpo técnico como William Osorio también fue participe de la jornada futbolística y habló sobre sus sentimientos hacia el club de su vida.

"Contento por haber pertenecido a la institución y por haber logrado siete títulos y formar parte de la historia del equipo. Yo debuté a los 19 años con FAS y jugué 15 años y me siento feliz por haber logrado todos esos títulos. Cada título fue especial, pero creo que la de Águila fue aún más porque logramos empatar en el último minuto", remarcó Osorio.

Ya para finalizar, el actual técnico del equipo Jorge 'Zarco' Rodríguez, comentó un poco sobre la celebración del equipo y su etapa como jugador tigrillo. "Es bonito quedar en la historia de la institución. Ganamos el bicampeonato en el 96 y fue especial ya que teníamos 10 años de no ganar. También fue especial los dos campeonatos que logré en la etapa del profesor Castillo en el 2002. El último titulo como entrenador fue especial, pero eso ya está en el pasado y esperamos seguir cosechando triunfos" profundizó.