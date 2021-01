El FAS intentará la remontada en el Quiteño

Tres goles. Eso necesita el FAS para emparejar la serie ante el Alianza en una misión que parece imposible debido a la imagen mostrada en el juego de ida el miércoles en semifinales.

Este domingo, en el estadio Quiteño, el FAS buscará ganar con tres goles de diferencia ante un Alianza que no mostró fisuras en el juego previo. Si gana con cuatro goles, el boleto a la final es suyo, pero como ha dicho el entrenador Jorge Rodríguez, hay que ir paso a paso si se quieren tener opciones de remontar.

"Sacaron una victoria bastante amplia pero nosotros vamos a buscar la victoria en Santa Ana. Hicimos lo que veníamos trabajando. Nos enfrentamos a un equipo que juega de memoria: tenemos algunos días para analizar lo que se puede mejorar en el próximo partido", dijo tras el juego de ida el técnico Rodríguez.

Para este segundo encuentro hay algunas dudas para conocer el equipo tigrillo que buscará la remontada. En primer lugar, si mantendrá su línea defensiva con Alberto Henríquez en sustitución del lesionado Mauricio Cuéllar, o si bajará a Néstor Renderos como terminó jugando en el Cuscatlán.

Además, si el timonel se decidirá por dos delanteros en lugar de un único atacante como ha sido su fórmula durante el campeonato y que en este caso recayó sobre el paraguayo Diego Areco.

Los santanecos no han sido muy solventes jugando como local en este Apertura. Después de nueve partidos disputados han ganado cuatro, empataron tres y perdieron dos. En el Quiteño, el goleador es Areco que ha anotado cuatro goles, seguido de Luis Perea, Raúl Peñaranda y Wilma Torres con dos cada uno.

Juego inteligente

Por su parte, el Alianza afronta este compromiso con la comodidad que da el resultado del juego de ida pero sin caer en el exceso de confianza. Saben que no es prioridad romper la mufa de no ganar en el Quiteño desde 2007.

Incluso pueden darse el lujo de perder por dos goles y aún así avanzar a la final. Eso sí, esas son las estadísticas pero las ganas de los paquidermos es de salir a ganar y no poner en riesgo la clasificación.

De acuerdo con el entrenador Milton Meléndez, la intención es hacer un juego inteligente y buscar la victoria. Saben que el presionado es el FAS y eso puede ser un factor a su favor.

"Es difícil que hagamos un mejor partido que el que hicimos el miércoles, lo vamos a intentar en el Quiteño. La serie no está cerrada, está abierta, faltan 90 minutos. En estas etapas si pierdes, te quedas. Es una semifinal y no podemos perdonarnos perder con FAS y la etapa en la que estamos no podemos permitirnos fallar".

"No hemos ganado nada. Falta un partido y en Santa Ana es difícil pero tampoco es imposible volver a ganarle a FAS en su casa", agregó. Si bien todo parece indicar que se mantendrá el mismo equipo titular, existe la opción de contar con el delantero Rodolfo Zelaya según argumentó Meléndez.