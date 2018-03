El FAS ya cuenta con los seleccionados sub-20

Lee también

Los seleccionados sub 20 volvieron al estadio Óscar Alberto Quiteño para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de cara al juego ante Santa Tecla, que se disputará este jueves.De acuerdo con Adolfo Menéndez, preparador de porteros del equipo felino, el plantel se ha dedicado a acuerpar a los elementos del combinado juvenil luego de la eliminación rumbo al Mundial de Corea del Sur.“Primero estamos apoyándolos, a pesar de que no tuvieron éxito en el Premundial”, aseguró Menéndez, quien después dijo: “Los necesitamos y esperamos que nos aporten. Queremos que se adapten y se olviden de la selección”.Se trata de los jugadores Fernando Castillo, Denilson Vidal, Josué Arévalo y Josué Santos. Este último mencionó que enfocarse de lleno en los objetivos de FAS es positivo a falta de una vuelta por disputarse.“Estamos preparados luego de estar en Costa Rica. Creemos que no hay tiempo que perder, por lo que ya nos ponemos a las órdenes de los entrenadores”, subrayó Santos.La selección sub 20 quedó al margen de la clasificación luego de haber culminado en el último puesto de su grupo, junto a Estados Unidos y México. En la primera fase se hizo del liderato tras acumular dos triunfos y una derrota.De acuerdo con Santos, dicha experiencia fue gratificante en el plano profesional. “Nos ayudó a crecer en varios ámbitos. No se logró la clasificación, pero intentamos hacerlo. Primeramente Dios, vengan nuevas oportunidades internacionales”, afirmó.Fernando Castillo aportó dos goles en el Premundial de Costa Rica y Josué Arévalo aportó una diana.