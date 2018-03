El INDES deberespetar la Carta Olímpica”

Lee también

Tres días después de haber sido reelecto como presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), Eduardo Palomo conversó con LA PRENSA GRÁFICA de los nuevos retos que se vienen al frente de la institución. Habló de cómo considera que se debe trabajar para que el deporte fluya en el país e incluso hacer modificaciones a la Ley General de los Deportes.Nuestro foco en estos próximos cuatro años va a ser justamente la construcción de liderazgos dentro de las organizaciones. El liderazgo es una parte fundamental para cerrar las brechas competitivas por una razón fundamental: un líder es alguien que es capaz de elaborar un plan para alcanzar una visión.La otra gran columna es la creación de una nueva generación. Por ejemplo, en boxeo cuántos atletas tienen las posibilidades de clasificar a Juegos Olímpicos, cuántas ligas nacionales hay, qué programas de desarrollo tienen, qué programas de promoción, cómo se estructura su programa de competencia, qué tan bien gobierna su institución. Una creación de una nueva generación, el foco y la priorización de la base, de la raíz, porque a veces tenemos frutos esporádicos. Queremos que las federaciones empiecen a trabajar en la formación de clubes.Yo creo que es una de las tareas de este año, resolver ese conflicto que se da y creo que se resuelve demarcando bien el área de acción de cada institución. Cuando las acciones se sobreponen o se duplican a veces estas tienden a repelerse o ser automáticamente negativas.Nosotros creemos que en un escenario ideal el INDES, siendo y teniendo su responsabilidad con todos los salvadoreños, su foco debe ser y debe estar en la educación física en todos los colegios, en los campeonatos colegiales, en los torneos municipales. De hecho en la ley de los deportes así lo dice. Y lo que al Comité Olímpico le compete es la alta competencia. La Carta Olímpica del Comité Olímpico es bien clara, al comité le compete obtener los recursos, transporte, uniformes, preparación de las delegaciones que van a los juegos del ciclo olímpico, definir sus reglas y mantener y proteger a sus miembros de toda intervención...Nos referimos a lo que dice la Carta Olímpica donde dice que protegerá y velará por que las elecciones (de las federaciones) se celebren de forma libre, sin convocatoria e intervención del Gobierno. Creemos que lo primero que se debe proteger es la razón de ser nuestros miembros, luego a nosotros nos compete la alta competencia. Imagínate en un mundo ideal donde el Gobierno, a través del INDES y el Ministerio de Educación, llega a todos los colegios. ¿Cómo está el deporte colegial? El deporte universitario casi ni existe.¿Cómo no?, sí.Es una cuestión de semántica. Quizás en vez de utilizar esa palabra utilizaríamos el derecho universal de práctica del deporte en todos los niños de este país que por obligación deberían de tener educación física una hora diaria. Los colegios de este país deberían estar obligados a tener intramuros donde todos compitan.Nosotros creemos que el deporte colegial carece de competencia, la cual se limita a muy pocos deportes y hay muchos deportes que los niños no tienen la posibilidad de practicarlos. Creo que no existe tal cosa como que alguien no trae para el deporte, yo creo que lo que existe es que cada niño tiene un deporte, hay un deporte para cada quien. Nuestra función en el Comité Olímpico es ver, a través de nuestros técnicos, ver cuáles son los talentos, identificarlos, luego crear un programa con las federaciones de compromiso con ese atleta.No necesariamente. Ni las federaciones. Esa es la parte del problema... parte del conflicto se origina porque lo que hay es una bicefalia, es un niño con dos cabezas. El deporte es una actividad libre. Para que exista deporte en un cantón nadie le tiene que pedir permiso al Gobierno ni a la federación. Las pequeñas ligas son movimientos de raíz, lo que queremos es eso de que nadie sepa que es exclusividad del Comité Olímpico. (Además) la Ley General de los Deportes no es una ley para fomentar el deporte, es una ley punitiva para controlar, normar y reglamentar el deporte.Un cambio total. La ley General de los Deportes le da supremacía a la Carta Olímpica en todos los menesteres deportivos. Sigamos haciendo bien este puente, este es un puente en construcción. La ley se hace para dos cosas: o para limitar una actividad o fomentar una actividad. El deporte qué es lo que necesita: más limites, más gobierno, más reglamentación, más vigilancia o promoción, fomento y desarrollo. Tú legislas para dos cosas: o para quitar libertades o para fomentar actividad.Superbuena. Uno de los principios del olimpismo es la amistad. Acá no estoy dirigiendo el Comité Olímpico de Guayo Palomo.Creo que esa es la forma más sana de conducir una institución.Siempre lo hacemos. Ahora, la toma de decisiones es nuestra.Hay total transparencia.Creo que sí, pero basado siempre en un marco de respeto. Y cuando ese marco es respetado se tiene que asimilar y el pleno de las federaciones lo aprueban, además es lo que las federaciones quieren también.La federación de atletismo hizo sus elecciones bajo un modelo esquema de intervención del INDES. Fue el INDES quien convocó a través de una comisión normalizadora.Eso no importa. Esto no es personal, es la asamblea la que tiene que elegir.Ahí está la bicefalia. Las buenas relaciones inician por el respeto, eso es lo que exigimos, respeto, para que haya buenas relaciones, respeto ante todo, a la Carta Olímpica, a la no intervención de federaciones. Ellos (INDES) se dan la libertad de reconocer o no una federación sin el uso de ningún criterio.No le corresponde.¡No! Lo primero es Santa Marta (Juegos Bolivarianos), luego Managua. Al INDES no le corresponde estar hablando de Managua... lo dice la Carta Olímpica, la vamos a respetar o la vamos a estar halando, si demarcamos los roles, por qué se mete el INDES a hacer eso. Nosotros hacemos más cosas de las que nos compete hacer, pero sí somos respetuosos.