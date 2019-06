El Jocoro tendrá su reingeniería: 10 altas y 15 bajas para el Apertura

El Jocoro se alista para su segunda temporada en Primera División pensando en un mejor papel que la temporada anterior, donde su permanencia estuvo en juego.

Para ello la dirigencia auriazul comenzó desde el 20 de junio su pretemporada, con la mente enfocada en la renovación de su plantel y cuerpo técnico, ahora encabezado por el chalchuapaneco Nelson Ancheta.

Marvin Hernández, nuevo gerente del equipo fogonero, aseguró que el equipo está listo para ser inscrito este lunes por la mañana con la documentación requerida.

“Tenemos todos los finiquitos de los jugadores que ya no estarán con nosotros para esta temporada. Hubo gente de la prensa deportiva que sin investigar dijo que no se le había pagado a Christopher (Ramírez), cuando en realidad ya estaba finiquitado cuando salió a luz esa falsa noticia; el equipo está solvente y estamos listos para inscribirlo, el único pendiente es saber en qué estadio jugaremos”, destacó.

El equipo no contará con 15 jugadores y mantendrá a nueve del plantel anterior, mientras que de altas ya hay 10 nombres que aparecerán en la nueva plantilla, entre ellos el argentino Carlos del Giorno en la zaga central y el atacante Rommel Mejía, procedente del Aspirante de segunda división.

Además, Hernández admitió que buscarán completar la cuota de cuatro extranjeros para la nueva temporada.

“Debemos buscar jugadores que tengan gol que es la mayor falencia que tenemos, estamos enfocados en contratar dos buenos delanteros, hay algunos que están en lista, un argentino y un colombiano. La idea es que si llegan vendrán ya contratados”, admitió el empleado del equipo jocorense.

También explicó los casos del defensor Reinaldo Aparicio y del volante ofensivo Francisco "el Cura" Reyes.

"Lo de Aparicio depende mucho si El Vencedor lo inscribirá ya que su carrera lo maneja el actual presidente de El Vencedor (Marlon Claros). Si no es así, seguirá en el equipo, mientras que Francisco no sabemos el porqué de su ausencia. El técnico Ancheta lo esperaba está semana y no apareció, por lo que damos por descontado que no seguirá", señaló.

LA NÓMINA

Esta es la lista de jugadores que seguirán en Jocoro, sus altas y bajas para la temporada 2019-2020.

RENOVADOS (9)

Reinaldo Aparicio

Jorge Cáceres (Paraguay)

Seyed Martínez

Luis Rodríguez

Levin Espinal

Edgar Cruz

Giuviny Esquivel

Francisco Escobar

Kevin Cruz

ALTAS (10)

Felipe Amaya

Wálter López

Christian Portillo

Otoniel López

Nelson Moreno

Carlos Del Giorno (Argentina)

Dixon Rivas

Rommel Mejía

Kevin Melara

Melvin Alfaro

BAJAS (15)

Eldin Aparicio

Pastor Melgar

Juan José Hernández

Francisco Noé Reyes

Víctor Julián Lugo (Paraguay)

Brayan Zúniga (Honduras)

Christopher Ramírez

Enner Orellana

Josué Coreas

Ronald Torres

José Adolfo Miranda

Christian Maciel (Uruguay)

Julián Chicas

José Antonio Ayala (Paraguay)

William Maldonado