El Leones de Occidente presentó las pruebas

La dirigencia del Leones de Occidente de la segunda división se presentó hoy por la mañana a las oficinas de la FESFUT ante el departamento jurídico para presentar las respectivas pruebas en la acusación de presunto amaño del partido que sostuvieron ante el Once Municipal.Un miembro del Comité Ejecutivo de la FESFUT que pidió reserva de su nombre, confirmó que la reunión se llevó a cabo para presentar las respectivas pruebas. Sostuvo además que aún no se conoce más del tema porque es un asunto jurídico y será hasta que ambas partes declaren y el departamento jurídico les rinda un informe.“Como Comité Ejecutivo no conocemos el caso porque es un tema jurídico. (Ayer) se presentaron las pruebas por parte del Leones de Occidente y esperamos más detalles”, apuntó.El presidente del Leones, Maximiliano Martínez, denunció el pasado lunes esta irregularidad. “Sucedió en el torneo pasado que se me acercaron del Once Municipal y querían que arregláramos el partido, les dije que no teníamos que hacer nada de eso. El arbitraje (domingo) se vio como que estuviera arreglado y lo sostengo. Por eso hemos venido a presentar nuestro argumento ante la FESFUT”.EL GRÁFICO buscó la reacción del dirigente ante la presentación de las pruebas ayer pero no contestó su móvil.