El Liverpool sigue en racha en la Liga Premier

El Liverpool sumó este sábado su tercer triunfo en otras tantas jornadas al derrotar por la mínima al Brighton & Hove Albion, en un día en el que el Arsenal estrenó su casillero de victorias en la Premier League tras superar al West Ham y el Manchester City tropezó en su visita al Wolverhampton Wanderers.

Aferrados al prolífico Mohamed Salah -29 goles en 29 partidos en Anfield-, los pupilos de Jürgen Klopp lograron derribar la férrea defensa de los del sur de Inglaterra y mantener su arranque inmaculado de campeonato: tres victorias en tres partidos con 7 goles a favor y ninguno en contra.

Solventó así el Liverpool un partido a priori sencillo ante un Brighton que dio la sorpresa de la pasada jornada al imponerse al Manchester United (3-2) y se encaramó a lo más alto de la tabla a falta de los encuentros de Chelsea, Watford y Tottenham Hotspur, los otros equipos con pleno de aciertos.

"Nadie duda que merecimos los tres puntos (...), pero todavía queda mucho trabajo por hacer. No me interesa la clasificación; no es importante después de sólo tres jornadas: lo importante es que llevamos 9 puntos. Todavía espero mucho de los chicos", aseguró Klopp tras la victoria.