El Liverpool y el VAR alejan al City de Guardiola del liderato

Al medio tiempo, #Liverpool vence 2-0 al #ManchesterCity en la #LigaPremier. Fabinho y #Salah tienen arriba a los Reds, que de momento se colocan con ventaja de ocho puntos sobre el sublíder Leicester.

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 10, 2019 at 9:30am PST