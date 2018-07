El "Mágico" González y Cádiz tienen su ansiado reencuentro en el estadio Carranza

Cádiz tuvo una noche de gala en el Nuevo Ramón de Carranza con Jorge "Mágico" González como el gran protagonista. Acaparó la atención y fue el mimado del partido entre los Pachines y los Veteranos del Cádiz, jugando 35 minutos con cada equipo. Fue el evento cumbre de los ''60 años de Magia''.

Fue el reencuetro de Jorge con la afición cadista que soñaba verlo sobre el césped, sus genialidades, ese fútbol vistoso que lo conectó de por vida con esta ciudad ibérica.

El partido tuvo emoción, buen ritmo y el marcador se movió rápido, justo cuando el reloj contabilizaba 1:02. Elías ''Chilena'' Montes -figura del encuentro con un 'hat trick-' aprovechó un pase de Emiliano Pedrozo para definir con una vaselina ante la salida del portero Jaro.

Los Pachines pusieron corazón y marcarían tres goles más en el primer tiempo, con dos tantos más de Montes (18'y 34') y otro de Julio Lnares (10'). El descuento de los gaditanos llegó por medio de Oli Pérez a los 24', luego de aprovechar un centro de Miguel Villa.

TOQUE FINO, COMO SIEMPRE

En esos primeros 35 minutos, Mágico no tuvo un remate a portería pero se ganó los aplausos por sus pases, fueran buenos o interceptados. No habían silbidos en ningún momento para el astro que vistió su tradicional camiseta número 11. En el primer tiempo estuvo con los Pachines y al 23' pudo asistir a ''Chilena'Montes con un picado en el área grande pero justo el portero Jaro salvó a tiempo.

Con el 4-1 parcial, Mágico, mientras se dirigía al vestuario para descansar y cambiarse el uniforme, fue abordado por su amigo Hugo Vaca, quien fue uno de los comentaristas para Onda Cadiz TV.

Mágico comentó en el entretetiempo: "Me estoy sintiendo asfixiado, se me supernotará pero que maravillosidad el Carranza. Antes del partido no sabía qué decir por mis sentimientos contrastados, por esa conjugacion de sentimientos y ahora en la cancha no sé qué decir más que las gracias''.

Más detalles: El Mágico habló con el corazón.

CÁDIZ DESPIERTA

Cuando retornó al campo, "Mágico" volvió a ser el más buscado por los medios locales. Se equipó todo de amarillo para jugar con los Veteranos del Cádiz, siempre con el 11 en su dorsal.

Con su incorporación y como arte de magia, Cádiz sintió mejoría en su juego, más compacto, con mejor toque y logró recortar distancias.

Eso sí, antes de ver ese buen fútbol, Emiliano Pedrozo en la primera contra de los Pachines pudo anotar el quinto gol al quitarse dos marcas pero cuando se cruzó el portero el tiro se fue desviado.

En la segunda mitad, Mágico hizo sociedad con David Güiza, Manolo López, Pepe Mejías, Moisés Arteaga, entre otros.

Cádiz marcó rápido y a los 43' Güiza anotó un golazo para el 2-4. En esa ación, logró arse vuelta y dejó atrás la marca de Wílbert Martínez para vencer con un remate potente a Jassir Deras.

SU GOL

Pero faltaba el gol del ídolo, como si hubiese estado escrito en un libreto, lo convirtió el "Mago". Ejecutó un penal a los 68 minutos, sin ver la pelota ni al portero, mucho menos tomando impulso. Lo hizo seguro. Tras el gol, recibió abrazos de los dos equipos.

Y con el tiempo de descuento, al 70+2'' se juntaron Mágico con Güiza y el pase final quedó en los botines de Arteaga para el empate 5-5.

El partido terminó con un festival de diez goles. El show estuvo garantizado con la visita del Mágico González, quien tuvo una destacada actuación. Su talento sigue intacto, no con la velocidad de antes pero siempre con toques finos.

Y una satisfacción adicional fue que Mágico pudo tener en el campo a sus dos hijos. Jorge González Junior, nacido en Cádiz, entró en el inicio del segundo tiempo y su hijo Alberto, el de 14 años, ingresó al 69'.

ASÍ JUGARON

El partido fue una fiesta, para el recuerdo. Por los Veteranos del Cádiz se juntaron para esa gala Jaro, Chano, Arteaga, Raúl, Raúl López, Calderón, Villa, Manolo López, David Güiza, Pepe Mejías, Velázquez, Varela, Bezares, Paco Aragón, Poli, Oli.

Y por los Pachines participaron Jassir Deras, Wílbert Martínez, Carlos Figueroa., Francisco Sibrián, Carlos Vásquez, José Alberto Alas, Óscar Ramírez, Miguel Palomo, Elías Montes, Julio Linares, Emiliano Pedrozo, Amílcar Jandres,Helman Monterrosa y Rigoberto Ruano.

Terminado el partido, se apagaron las luces y los espectadores encendieron las lámparas de sus celulares como si se de la presentación de un fichaje se tratara.

Acá podés revivir el encuentro: