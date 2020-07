El Mágico: "Nos sentimos felices porque nos han vuelto a ser lo que nos merecemos"

El programa español de fútbol El Chiringuito entrevistó a Jorge Mágico González luego de que el Cádiz logró el ascenso a la Liga Santander 14 años después de su último descenso.



El Mágico se mostró muy contento por el logro obtenido por su exequipo en España y salió ante las cámaras del programa usando una bufanda alusiva al Cádiz y sosteniendo el trofeo que le dieron cuando entró al salón de la fama.



"Ni me lo preguntés, estoy contento por supuesto", dijo Jorge a José Pedrerol, conductor el programa.



El exjugador salvadoreño es considerado el mejor de la historia del Cádiz, donde marcó 60 goles entre los años 1982-1984 y 1986-1991.



Jorge Gónzalez no escondió su alegría y entre voz nerviosa, aseguró que el Cádiz subió a la categoría que merece estar.



“Alegría, el deseo imperioso de poder y querer felicitar a los que han hecho posible de regresar a Primera División una vez más, ahora vienen otros retos pero quedemos en que estamos contento. Quiero felicitar a los jugadores, al equipo, la afición, todos nos sentimos felices porque nos han vuelto a ser lo que nos merecemos, que es una afición de Primera”, sostuvo.



Jorge Gónzalez se sinceró sobre cómo ve al equipo gaditano en la Liga para el año 2021, en el que dijo que la institución tendrá nuevos retos y objetivos.



“Vamos a seguir con las mismas consignas de las que nos caracterizan porque verdaderamente vienen retos deportivos y financieros, contrataciones, etc. Vamos a verlo con mucho positivitismo, sabemos que la junta directiva le está poniendo mucha fe y mucha confianza y con buen sentimiento para nuestra afición que es de Primera.”



Pedrerol le preguntó al Mágico sobre qué piensa del fútbol en la actualidad versus al de su época y respondió que "no sabría" responder. “No sabría responder porque futbolísticamente tanto dentro como fuera hay cuestiones de personalidad, como ves el fútbol consigo mismo y para quién se lo estés dando. En este caso haber actuado en Cádiz".



����"El @Cadiz_CF es un SENTIMIENTO. Estoy MUY CONTENTO". Las palabras de MÁGICO GONZÁLEZ en EXCLUSIVA en #ChiringuitoCádiz pic.twitter.com/De2mHjqwGC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 12, 2020

El diálogo con Gatti

El Mágico Gónzalez se mostró halagado de poder compartir unos minutos con el legendario portero argentino Hugo Gatti. Ambas leyendas del fútbol se intercambiaron palabras.

"Nunca lo vi jugar en vivo, pero vi sus videos. Conmigo se hubiera hecho un picnic, las picaba todas por arriba”, dijo Gatti sobre la leyenda salvadoreña.

“Sí un lujo me da a mi la plática es poder estar compartiendo con Hugo, con Gatti, que para mí ha sido un verdadero lujo, nos fomentó ese fútbol argentino bello, con mucho arte, Hugo”, dijo el Mago sobre Loco Gatti.

Gatti mencionó que el técnico Luis Menotti hablaba mucho de él en Argentina y que lo consideraba "fuera de serie".

"El Flaco Menotti me hablaba maravilla de vos, que eras un fuera de serie, siempre se llenaba la boca diciendo que eras un fuera de serie, siempre se llenaba la boca hablando de ti", le confesó, a lo que el salvadoreño le respondió "Yo igual pienso así, coincidimos", finalizó.

��DIÁLOGO ENTRE DOS LEYENDAS�� MÁGICO GONZÁLEZ y #GATTI se lanzan PIROPOS en directo en #ChiringuitoCádiz pic.twitter.com/8aGbBhEUxH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 12, 2020