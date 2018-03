El Manchester United atrae la atención en la Liga Europa

Lee también

LONDRES, INGLATERRA. La Liga Europa de fútbol se ha convertido en el principal objetivo del Manchester United esta temporada, por lo que el complicado partido de hoy ante el Rostov es crucial para los hombres de José Mourinho.Tras empatar 1-1 en la ida, en un duelo en el que los ingleses se quejaron del estado del terreno de juego, el United recibe al equipo ruso en la alfombra verde de Old Trafford.Los "Diablos Rojos" cayeron el lunes ante el Chelsea en la Copa inglesa y son sextos en la Premier League, por lo que la segunda competición europea se presenta como su último recurso para levantar un título grande esta temporada tras el triufo en la Copa de la Liga. Además, ser campeón les permitiría entrar en la Liga de Campeones de la próxima temporada.Mourinho recuperará al sueco Zlatan Ibrahimovic, que ante el Chelsea se quedó fuera porque está cumpliendo sanción en el ámbito doméstico. También puede alinear al defensa Eric Bailly, suspendido en la ida.Ante los londinenses tampoco jugaron Wayne Rooney y Anthony Martial, ambos aún buscando su mejor forma."Nadie nos vio llorar esta semana por no poder tener a Zlatan. Ni por no poder tener a este o al otro. Nosotros no lloramos", dijo Mourinho."El jueves tenemos un partido muy importante y quiero preparar al equipo de la mejor forma. Eso es lo importante", añadió el portugués.Otro duelo destacado de octavos de final es el que mide a la Roma y al Lyon. Los italianos están cerca de la eliminación, pero confían en dar vuelta al 4-2 de la ida en Francia.El fin de semana dejó algo de alivio en la casa romana, cuando un 3-0 sobre el Palermo terminó con una racha de derrotas que incluyó un 2-1 ante el Napoli y un 2-0 ante la Lazio en el derby capitalino.Los alemanes Schalke y Borussia Mönchengladbach se medirán hoy por tercera vez este mes, ya que en la Bundesliga se cruzaron con un 4-2 para el Gladbach.En Europa, las espadas están en todo lo alto, aunque el 1-1 de la ida beneficia también ligeramente al Borussia, que disputa la vuelta en casa."Yo espero una batalla muy igualda. Está al 50-50", dijo no obstante el arquero del Schalke, Ralf Fährmann. "Con un poco de suerte de nuestro lado, podemos meternos en cuartos".En los otros duelos de octavos, el Krasnodar busca remontar en casa ante el Celta de Vigo el 2-1 de la ida, el Genk parte con ventaja de 5-2 ante el Gante, el Anderlecht recibe al Apoel Nicosia con un 1-0 a su favor, el Copenhague manda 2-1 en su visita al Ajax y Besiktas y Olympiacos están 1-1.Krasnodar - Celta de Vigo (1-2)Genk - Gante (5-2)Besiktas - Olympiacos (1-1)Ajax - Copenhague (1-2)B. Mönchengladbach - Schalke (1-1)Roma - Lyon (2-4)Anderlecht - Apoel (1-0)Manchester United - Rostov (1-1)