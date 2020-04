"El Marte es un equipo grande de El Salvador"

El delantero Federico Lavallén es el primer refuerzo foráneo dado a conocer por el Atlético Marte en su nuevo proyecto para encarar su regreso a la primera división. Tiene las nacionalidades argentina y mexicana (nació en Guadalajara y de padre gaucho) y se define como un jugador rápido que se lleva bien con el gol.

A sus 23 años de edad ha militado en equipos de Argentina, especialmente, en las inferiores del River Plate. Viene de una familia futbolera, pues su padre, Pablo Lavallén, tiene una amplia trayectoria en el fútbol latinoamericano como defensor donde militó en clubes como River Plate, Huracán, Platense en su natal país, y Atlas, San Luis, Coyotes de Tijuana en su paso por el país azteca. De hecho, la amistad de su padre con el presidente carabinero, Germán Estrada, le abrieron las puertas al fútbol cuscatleco.

"Se me presentó la oportunidad de ir al fútbol centroamericano y no lo dudé ya que es un fútbol en el que sé que me va a favorecer por mi forma de jugar y específicamente al Marte por el afecto que hay entre Germán Estrada y mi padre. Así que no fue una decisión difícil. El Marte es un equipo grande de allá y eso fue algo que me sedujo mucho", comentó Lavallén a EL GRÁFICO.

Del fútbol salvadoreño reconoce que "se qué es un fútbol muy fuerte, muy físico y donde hay buenos equipos como el Alianza , FAS , Águila y hay una buena competencia. El Marte siempre se ha caracterizado por llevar buenos extranjeros y vengo a que esa tradición no se corte y en su posibilidad mejorarla".

Jugador veloz

En cuanto a sus cualidades, Lavallén de define como un jugador rápido, que puede jugar entre líneas y sabe definir las jugadas. Espera adaptarse cuanto antes al fútbol nacional y dar su aporte para que los bombarderos azules sean protagonistas.

"Me defino como un jugador rápido, que le gusta jugar con la última línea y sacar ventajas de mi velocidad para ganar las espaldas poder centrar o terminar la jugada. Soy un jugador que se lleva bien con el gol. Con los años uno va lustrando sus características y estos últimos años he mejorado mucho esas características sabiendo que la inteligencia es primordial en este deporte. El que está más atento y pensando durante el partido tiene grandes chances de ganarlo", agregó.

Finalmente, confía en dar su granito de arena para armar un equipo competitivo en el regreso carabinero a la liga mayor. "Lo veo excelente, sé que se está haciendo un trabajo increíble para devolverle a la gente de Marte la ilusión de volver a pelear por cosas importante, tendremos un muy buen equipo, muy competitivo y a los rivales se les hará difícil este equipo. Esperemos que todo salga de la mejor manera", concluyó.

Lavallén estuvo cerca de firmar con los zorros del Atlas, de la primera división en México, sin embargo no se llegó a un acuerdo. Además, ha estado en la órbita de las selecciones menores del "Tri" y espera hacer bien las cosas en El Salvador para ser tomado en cuenta en tierra azteca.