El Metapán pidió los puntos del partido ante el Dragón

El gerente de Metapán, Fredy Vega, confirmó hoy que este lunes por la mañana presentó toda la documentación para pedir los tres puntos del juego disputado el domingo anterior ante Dragón, debido a que al plantel de San Miguel se le había vencido el plazo de dos fechas para presentar entrenador en el terreno.



Desupés del trámite que realizó Vega, el caso pasará a la comisión disciplinaria de la FESFUT, cuerpo colegiado que tendrá que dar un fallo en las próximas horas. EL GRÁFICO consultó a un integrantes de ese organismo auxiliar de la FESFUT, quien confirmó que la falta al reglamento del plantel verdolaga es una causal de pérdida de puntos. El juego entre Dragón y Metapán terminó 0-0 en Chapeltique.



De acuerdo con lo estipulado en las bases de competencia de la primera división, cualquier equipo tiene un periodo de gracia de dos fechas para presentar a su técnico en cancha, luego de despedir a un antecesor. El vicepresidente de la primera categoría, Ernesto Alwood, confirmó ese espacio de dos jornadas brindado a los equipos.



Dragón separó al técnico colombiano Henry Vanegas, de cara a la jornada 11, ante FAS. Para el juego ante los tigrillos llegó el nacional Efraín Burgos, quien no pudo dirigir desde las gradas hasta la fecha 14, porque no tiene covalidado con AEFES el título que obtuvo en Estados Unidos. Burgos estuvo por tres juegos al frente del plantel mitológico.



Luego, el viernes anterior, antes del juego ante Metapán por la fecha 14, la dirigencia de Dragón inscribió como timonel principal a Abel Blanco, quien se quedará al frente de ese plantel hasta el final del Apertura 2017. Sin embargo, en la alineación entregada por el Dragón al árbitro, no presentó a un entrenador.



Burgos, por su parte, pasará a desempeñar el cargo de director deportivo.