El Metapán tiene delanteros sin definición, según “Chochera” Castillo

Luego del aflictivo empate conseguido como local ante el Águila, donde el equipo emplumado terminó con tres jugadores menos por expulsión, Alberto Castillo, entrenador del Isidro Metapán, habló sobre el rendimiento individual y colectivo de sus pupilos, pero sobre todo le tiró a sus delanteros.

¿Cuál es su valoración sobre el partido ante el Águila?

El tema es que el equipo (Águila) quedó con ocho jugadores y teníamos la obligación de ganar. Si con once (jugadores) teníamos que ganar, con ocho aún más. Pero el árbitro (Filiberto Martínez) en las expulsiones no sé si nos ayudó o perjudicó porque se perdió demasiado tiempo, demasiado tumulto.

¿Y las opciones de gol?

Si es por ocasiones de gol durante los 90 minutos nosotros tuvimos más. El Águila jugó bien los primeros 30 minutos, pero luego nos encontramos y en los últimos 15 minutos del primer tiempo cerramos con ocasiones de gol que nuestros delanteros definitivamente no saben definir, es hasta el cansancio que uno insista en esto.

Y después, en el segundo tiempo comenzamos mejor, (pero) una vez más regalamos la pelota en salida (error de Gerardo Guirola y gol de Javier Lezcano al 54’). Pasó (también) en el primer gol, regalamos la pelota, la agarró el “Inter” (Edwin Sánchez), quien hizo el túnel, dio el pase y gol. Somos muy inocentes, estoy muy desanimado.

¿No está conforme con su equipo?

Me deja un sinsabor que en los dos goles nosotros ganamos la pelota y la regalamos. Después rescato el esfuerzo de los muchachos y el apoyo de la afición que empujó para empatar, porque hubiera sido terrible perder.

¿Qué pasa con este equipo que se ve débil en defensa?

En defensa no nos vemos bien porque a los jugadores les ganan las pelotas. No tengo nada en contra de los más jóvenes, pero hay que tener temple para jugar, para manejar ciertas circunstancias del fútbol.

De repente algunos (jugadores) ya tiraron la posibilidad de clasificar y eso es complicado.

¿Cómo ve a los extranjeros?

Los que vienen de afuera (extranjeros) no están aportando, no tengo pena en decirlo, es poco lo que aportan y el tema de los jóvenes... están pagando su derecho de piso con creces.

Cada semana, cada partido, aparecen unos errores garrafales que como son jóvenes hay que aguantarlos. Las estadísticas nos matan porque es el equipo que pierde puntos, que ya no puede clasificar. Trabajar así es muy complicado.

Habló claro de los errores cometidos por algunos de sus jugadores, también de la falta de definición de goles, ¿considera que hubo mala elección de los extranjeros para el torneo?

Ahorita no se puede hablar eso. A veces hay que pinchar al jugador para que reaccione, hay que decirle que tiene que dar más, pero eso se debe decir cuando esto termine, cuando acaben nuestras posibilidades.

Pero sí, pensé que el equipo era más fuerte individualmente. Colectivamente los equipos se hacen fuertes con trabajo. Eso es lo que nos falta, porque tengo 20 días acá, semanas cortas siempre, no he podido trabajar mucho lo táctico, no es pretexto tampoco, pero en lo individual... cuando se trajo aquí a algunos jugadores... Quedan cinco fechas, les digo que ojalá cerremos bien, con buen fútbol.