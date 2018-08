¿El Municipal Limeño encontró los goles?

Municipal Limeño comenzó a cosechar sus dos apuestas extranjeras para el Apertura 2018 ya que el defensor central argentino, Jeremías Ruiz y su atacante colombiano, Otoniel Espinosa, anotaron el pasado domingo en el Cuscatlán en el juego que empataron a tres goles ante el bicampeón Alianza por la jornada dos.

Tanto Espinosa como Ruiz ingresaron al partido para el segundo tiempo ya que el cafetero sustituyó al nacional Erick Rivera mientras que el gaucho Ruiz ingresó por el lesionado Machado y pronto hicieron diferencia en el partido.

El atacante colombiano empató el juego cuatro minutos después de haber ingresado al césped del Cuscatlán para firmar el transitorio 1-1, mientras que Ruiz selló el empate a tres goles con un golazo de cabeza en tiempo de descuento, algo que el jugador nacido hace 26 años en la Plata, provincia de Buenos Aires, no olvidará.

“Gracias a Dios logré lo que estaba buscando y era anotar en una última jugada. No importa quién estaba enfrente, lo que uno buscaba era aportarle al equipo. En la jugada anterior a mi gol le pedí a Yubini (Salamanca) que me alargara el balón, cuando miré que la defensa de Alianza se hizo a su derecha pensé que había una oportunidad para que la pelota se cerrara al lado contrario y así fue, ha sido uno de los goles que más he celebrado en mi carrera, pero eso ya es historia”, aseguró Ruiz con emoción.

VIENE ÁGUILA

Sobre el duelo de esta tarde en San Miguel ante el líder Águila, el defensa central sudamericano dijo que “será difícil el partido, ellos jugarán en su cancha, van primero y sin perder, será un partido fuerte pero lindo, la verdad es que ya me he estoy acostumbrado al calor, vengo de un lugar templado y sentir el calor de casi 40 grados ha sido difícil pero ya más adaptado al clima, al calor y al tren de juego que solicita el profesor Coreas”, acotó.

Por su parte, Espinosa afirmó tras su debut que “ha sido un buen debut, para eso uno trabaja, logramos hacer un gran partido ante Alianza con un hombre menos y empatarle al campeón vigente es meritorio, ahora vamos ante Águila, ya me comentaron que es un clásico de la zona, estamos trabajando fuerte en esta semana para visitar al Águila y hacer otro gran partido”, destacó.

El atacante de 1.86 metros de estatura y nacido hace 24 años en Bojayá, destacó que “mi fuerte en la cancha es buscar los balones aéreos, voy bien y con fuerza arriba, vamos a buscar más trabajo, sé que físicamente aún no estoy al 100 por ciento pero estoy trabajando fuerte a fin de alcanzar el nivel que el equipo necesita de mí para aportarle a Municipal Limeño”.