El PSG denuncia al árbitro que les pitó ante el Barcelona

PARÍS, FRANCIA. El Paris Saint-Germain ha presentado una queja ante la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) por el arbitraje del alemán Deniz Aytekin en el partido en el que quedó sorpresivamente eliminado por el Barcelona en la Liga de Campeones, aseguraron hoy varios medios.El club parisino presentó al ente rector una lista con unos 15 supuestos errores del juez durante el encuentro que el Barcelona venció por 6-1 en el Camp Nou, señaló el diario "Le Parisien".También el periódico español "Marca" y el italiano "La Gazzetta dello Sport" reportan sobre las quejas. El PSG no confirmó oficialmente la noticia.El presidente del club francés, Nasser Al Jelaïfi, ya había criticado al árbitro en una entrevista anterior con "Le Parisien"."Por norma general yo no comento nunca las decisiones del árbitro, pero no es posible evitar pensar que el resultado de este partido habría podido ser diferente con un arbitraje más clarividente", dijo el qatarí.El Barcelona hizo historia al remontar por primera vez en la historia de las competiciones europeas un 4-0 en contra de la ida. A falta de ocho minutos para el final del partido en España, además, el equipo azulgrana ganaba solo por 3-1.Entre otras decisiones discutidas, Aytekin señaló en esos instantes finales un penal controvertido a favor de los catalanes.