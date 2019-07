El PSG reanuda los entrenamientos sin Neymar

El Paris Saint-Germain (PSG) reanudó este lunes los entrenamientos para la próxima temporada con la ausencia destacada del brasileño Neymar y de sus compatriotas Thiago Silva y Marquinhos, todavía en Brasil después de que su selección se adjudicara este domingo la Copa América.



Neymar, que no disputó ese partido contra Perú (3-1) ya que se lesionó el 6 de junio, justo antes del inicio de la competición, está previsto que se reincorpore "pronto", indicó su entorno al diario "Le Parisien".



Los internacionales suramericanos movilizados para la Copa América, y el camerunés Choupo-Moting, eliminado en la Copa de frica de Naciones (CAN), está programado que vuelvan al campo entre finales de julio y el 5 de agosto, según ese rotativo.



Este lunes se incorporaron los que no fueron convocados por sus selecciones, y quienes solo lo estuvieron hasta el 11 de junio.



Neymar, según algunos medios informativos, desearía abandonar el PSG y volver al Barcelona, pero el hecho de que su regreso a la capital francesa esté planeado al parecer para principios de la semana que viene hace pensar que no tiene intención de tensar el pulso con el que es por ahora su club.



Los jugadores que se entrenaron este lunes empezaron con pruebas físicas y médicas, que proseguirán este martes.

