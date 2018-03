El Pasaquina goleó al Firpo

Lee también

Pasaquina venció con un contundente 3-0 a los Toros de Luis Ángel Firpo con goles de Carlos Arévalo y Romel Mejía (2), en una tarde excelente para los locales.Pasaquina fue mejor desde el arranque del partido y terminó igual forma. Los goles llegaron en momento clave, al 41 y al 45, antes del descanso y casi al cierre del compromiso. Los aficionados locales disfrutaron cada una de las dianas y lo celebraron por lo alto. Firpo no mostró nada en la cancha y excepto por una par de llegadas, pasó desapercibido, cometiendo faltas y abusando del juego bruzco. En no menos de tres ocasiones se salvaron de las tarjetas, pero el árbitro Jaime Ahid Carpio trató de llevar el compromiso sin tantos sobresaltos.Con el resultado Pasaquina se puso a un punto de Firpo en la tabla de posiciones, algo que habían planificado desde inicios de la semana.A media semana trascendió que la plantilla de Pasaquina estaba sin paga, pero según se informó, se pagará febrero a finales de la próxima semana. Los patrocinadores están atrasados y las taquilla no son abundantes, excepto cuando llegan a Pasaquina los equipos grandes.En ese sentido en este momento esperan el arribo de Águila, de San Miguel, y con esa taquilla esperan ponerse al día con los jugadores y con el cuerpo técnico.