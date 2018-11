“El Pasaquina ha jugado de visitante en todo el torneo”

Eraldo Correia, timonel de Pasaquina, volvió a la vida tras el 2-2 que sus pupilos lograron ayer ante Águila. Ese resultado devolvió al estratega brasileño las esperanzas de obtener un boleto a cuartos de final del Apertura 2018.

"Águila no es cualquier equipo. Está bien dirigido por Carlos Romero. Cuando nos encontramos, siempre sale chispa. Me parece bonito este resultado. Era importante ganar, pero también lo era no perder. Conseguimos el punto de último. Gracias a Dios, creo que la clasificación está a las puertas", aseguró el estratega suramericano.

Correia tiene claro que el domingo, en Usulután, ante Firpo, se jugará el boleto a la siguiente ronda del torneo.

"Vamos con hambre ante Firpo. Tenemos esas ganas de estar entre los ocho mejores. Creo que hemos un buen torneo, pese a tantas precariedad que hemos tenido y haber jugado de visitante en todo el torneo (locales en el estadio Marcelino Imbers de La Unión)", apuntó el timonel de los burros.

Con respecto al tema financiero, Correia dijo que la dirigencia pagó un mes de los dos que estaban pendientes, pero indicó que dentro de dos días volverá a haber dos meses de atraso.

"La dirigencia está trabajando para ver cómo paga. Hay poca ayuda en el pueblo de Pasaquina, no se por qué", apuntó Correia.