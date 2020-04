El "Pato", utilero de Sonsonate se fue a "la rebusca" fuera del fútbol

Las hieleras, chalecos, camisas, calzonetas, recipientes con hidratantes, medias, conos, vallas y pelotas se fueron a la bodega, por ahora. En medio de una cuarentena domiciliaria obligatoria provocada por el coronavirus y en medio de una crisis financiera es casi una obligación buscar nuevos horizontes. Debe llevar el pan a la mesa de su familia.

Mientras pone a punto unos camarones en el negocio de mariscos propiedad del presidente de Asofutproes Carlos Carrillo y su esposa Kimy Leverón, el utilero de Sonsonate Luis ¨Pato¨ Anaya relata cómo la cuarentena lo sorprendió en San Salvador, a unos cuantos kilómetros de la tierra cocotera, donde reside.

Tras no recibir salario por casi un mes y medio en Sonsonate, Anaya se las tiene que arreglar en lo financiero para llevar el pan a la mesa de su familia, con la que se comunica ahora por videollamada o redes sociales. Anaya ahora lava autos en el negocio de Carrillo y también ayuda en la coctelería que el zaguero y su señora atienden solo con pedidos a domicilio viernes, sábado y domingo.

Anaya relata que en las filas cocoteras tiene lo que el califica como salario mínimo, sin revelar monto, por aquel tema de la confidencia en el contrato. Por lo tanto, ahora que no hay competencia y no ha recibido remuneración en casi dos meses, debe salir a buscar ingresos externos al balompié. Lo económico es apremiante para él. En sus palabras, todo esto significa salir a rebuscarse.

"En Sonsonate ganamos el mínimo, no así en otros equipos grandes en los que los utileros ganan bien. Gracias a Dios acá Carlos Carrillo me ha dado cabida en su casa para mientras, porque aquí me agarró la cuarentena cuando me había venido a rebuscar. Yo le lavo los carros a él y a los clientes que vienen por lo de la coctelería que tiene a domicilio", explica Luis Anaya, quien es parte de Sonosnate, uno de los equipos que aún están en mora con su plantilla.

SEIS AÑOS

Anaya dijo que por ahora acumula seis años de trabajo en las filas de los cocoteros. Llegó al equipo cuando aún estaba en segunda categoría del balompié nacional. Por el periodo de permanencia que registra en ese plantel, Anaya cree que este ha sido el más complicado en temas financieros.

"Quiérase o no, esto del coronavirus vino a afectar más la crisis en el equipo, porque hubo otras ocasiones en las que no nos pagaban, pero al final del torneo veíamos nuestros frutos, pero ahora es una incertidumbre", apuntó el utilero del equipo sonsonateco a EL GRÁFICO.

Anaya dijo que antes de que se produjera esta crisis de salud, pidió a los dirigentes cocoteros que le dieran un parte de dinero a la plantilla, pero no hubo respuesta. Por lo tanto, tuvo que ir a buscar ingresos en otros rubros.

"No nos pagan. Yo vivo en Sonsonate y nos tenemos que rebuscar en Sonsonate. Les decíamos a los jefes que nos dieran algo, y no nos contestaban. Entonces, decidí venirme acá conde Carrillo, quien me dijo que áca en su casa había trabajo", externo "El Pato".