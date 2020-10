El Real Madrid bota presión y golea al Huesca

El regreso de titular de Eden Hazard con un gol de su dimensión, despertó la pegada perdida del Real Madrid para desatar el triunfo más cómodo del curso, 4-1 a un Huesca que cedió al castigo excesivo de cada golpe, con doblete de Karim Benzema y un tanto del uruguayo Fede Valverde, antes de encarar el martes una final en Liga de Campeones frente al Inter de Milán.







Alejado aún del físico que le hace desequilibrar pero con una calidad incuestionable se presentó en Liga el esperado Hazard. Apeló a la motivación Zidane, calificando de final el partido frente al Huesca, antes de una que realmente lo es en 'Champions'. Y lo que logró fue enchufar al que debe ser referente. Con uno de esos esperados goles por los que se le fichó y que llevaba más de un año sin dar al Real Madrid.







Las caras de los jugadores del Huesca al descanso y la de su entrenador eran de incredulidad. Perdían 2-0 tras volver a sacar a relucir a un Real Madrid anárquico que vive de la calidad individual de sus jugadores pero no encontraba fórmulas fiables en su ataque. Con fases en las que sufre problemas para llevar la iniciativa ante equipos ordenados. Momentos de poco descaro en el uno contra uno. Un equipo indescifrable que se desató en la segunda mitad. Puro talento individual.







Solo así se explica la ventaja al descanso. Desde la calidad desatada de Hazard y el acierto de Benzema en los cinco últimos minutos. Hasta ese momento que Eden apareció entre líneas, se giró y soltó un zurdazo con un dibujo imparable, el Huesca había inquietado desde su firmeza táctica. Con Rafa Mir haciendo trabajar a los centrales, siempre al límite del fuera de juego, y mostrando velocidad para retratar a Militao pero estrellar su disparo en el lateral de la red. Llegó a marcar con balón picado a Courtois pero el colegiado lo anuló por fuera de juego.







Al Real Madrid le faltaba ritmo ofensivo. Cambiaban de bandas sin éxito Hazard y un fatigado Asensio. El estreno del esperado tridente no engrasó en su primer día. Jugaron al pie. Apenas un movimiento al espacio del belga visto por Modric para el balón picado por encima del travesaño. O un testarazo de un futbolista que rendiría con números si comenzase de 9. El centro de Marcelo lo cabeceó Ramos para la mejor parada de Andrés.







En ese riesgo que corre por partido el conjunto madridista, el lado de la moneda depende de la inspiración del rival. Cualquier balón parado puede convertirse en castigo. Un disparo de Ontiveros desde la frontal o la falta de precisión de Sergio Gómez, que remató arriba lanzándose solo en el segundo palo un buen centro, no castigaron a la duda.







Le faltó la precisión que le sobró a Hazard en su gran gol. Tanto tiempo sin marcar y aportar lo que se esperaba cuando se ficha a un futbolista considerado entre los mejores del mundo, dio forma a un sentimiento interior que le hizo no celebrarlo. Como sintiendo culpabilidad por el tiempo que ha robado al Real Madrid de su fútbol. La buena noticia del regreso esperado del que debe liderar, no llegaba sola. Benzema daba la tranquilidad deseada para pensar en 'Champions', matando un balón con el pecho y chutando cruzado a la red.







Los intentos de reacción con cambios de Michel al descanso quedaron en nada en nueve minutos. Benzema inventó y Fede Valverde, libre de atención defensiva, aumentó el castigo con su potente disparo cruzado para convertirse en el máximo goleador inesperado del equipo madridista con tres tantos.







El resto ya rebajaba su importancia. Más allá del morbo del reencuentro de Benzema con Vinicius tras su fea crítica. La primera de Vini corrió con rabia y le regaló el gol sin resentimiento para que el francés fallase lo que no debe perdonar. Se desquitaría en la última jugada para mejorar sus pobres guarismos goleadores del inicio del curso.







Aprovechó el viento a favor Zidane para conceder descansos pensando en la próxima batalla y el Huesca encontró el premio a su esfuerzo en la acción de Rafa Mir cayendo al costado izquierdo, con un centro preciso al remate inapelable de David Ferreiro. Dos resultados duros por abultados ante la Real Sociedad y el Real Madrid para la imagen mostrada que le instalan en la zona baja. En la otra punta vuelve a situarse el conjunto madridista con un nuevo impulso liguero tras el clásico.

