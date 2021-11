El Real Madrid cerró su preparación bajo el frío deTiráspol

Tras un viaje de cuatro horas, los jugadores del Real Madrid se ejercitaron en el Stadionul de Tiráspol, con un césped en buenas condiciones, pero en una sesión marcada por el frío.

El Real Madrid cerró así la preparación de la visita al Sheriff con un entrenamiento vespertino en Tiráspol, con 1 grado de temperatura y 94% de humedad, que provocó que los jugadores se protegieran con mallas, guantes y gorros en la última sesión dirigida por Carlo Ancelotti que tiene en mente realizar dos cambios en su equipo titular.

Anunció el técnico italiano del Real Madrid que piensa en los brasileños Militao y Rodrygo Goes como retoques a su once, descartando rotaciones para medirse al Sheriff en un duelo en el que puede sellar la clasificación matemática a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"El viaje es largo pero no hemos tenido problemas, tenemos un buen hotel y el estadio está perfecto, el césped también. No hay ningún tipo de problema. El estadio me ha sorprendido porque es nuevo", admitió Ancelotti antes de dirigir el entrenamiento.

Los jugadores del Real Madrid se ejercitaron en medio de un gran ambiente, con bromas en los rondos iniciales, protegidos del frío por poco más de una hora, con el delantero Mariano Díaz luciendo máscara protectora tras la operación de fractura de nariz a la que se sometió.

Con las ausencias de Gareth Bale, Eden Hazard, Dani Ceballos y Fede Valverde, todo apunta a que el once del Real Madrid el miércoles lo integrarán: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius y Benzema.