El Real Madrid, con cuatro opciones para la portería

Julen Lopetegui ha llegado al club blanco con mucho trabajo por delante, pero el primer tema que ha abordado es el de la portería. Tiene la opción de quedarse con Keylor Navas y no fichar, o elegir entre Jan Oblak, Thibaut Courtois y Alisson.

Según el diario As, Julen Lopetegui sabe que Keylor Navas no tiene ninguna intención de abandonar el Real Madrid. El guardameta de las últimas tres Champions League madridistas piensa quedarse fichen o no fichen a otro portero.

Cree que está en condiciones de luchar por el puesto si así lo decide el míster, quién le intentó fichar cuando estaba en el Oporto. El tico, con contrato hasta 2022, se quedará. No obstante, no está descartado que el Real Madrid acuda al mercado por otro guardameta.

LAS OTRAS TRES OPCIONES

Esta información destaca que ahora Lopetegui debe escoger entre tres opciones si decide acudir al mercado: Alisson, Oblak o Courtois. El guardameta brasileño y el belga son los más accesibles.

De hecho, es por el titular de la selección brasileña por el que el Real Madrid ya ha realizado una oferta de 60 millones de euros ($69 millones), aunque su equipo, la Roma, está pidiendo 80 (92), una cantidad a la que no llegará el cuadro que preside Florentino Pérez.

Lopetegui tiene dos opciones de mercado. Una, la más accesible, es la de Thibaut Courtois, que acaba contrato con el Chelsea en 2019 y no tiene intención de renovar, mientras que la otra pasa por pagar los 100 millones de cláusula de Jan Oblak.

UNO DEL BARCELONA, PARA AYUDAR AL REAL MADRID

Por otro lado, la Roma piensa en Cillessen como recambio de Allison

Algunos medios como "La Gazzetta dello Sport", aseguran la Roma ya habría contactado con el portero azulgrana, pero sus pretensiones estarían muy por encima de lo que los italianos piensan pagar al recambio de Alisson.

Cillessen, antes de acabar el curso, comunicó al club catalán su intención de continuar la temporada que viene, pero su suplencia y una buena oferta, podrían hacerle cambiar de opinión.