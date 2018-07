El Real Madrid confirma el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus

El traspaso de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus se ha cerrado y el Real Madrid lo hizo oficial esta mañana por medio de un comunicado en su sitio oficial.



Ronaldo ha pactado por cuatro temporadas por 100 millones de euros con el club Juventus de Turín, aseguró el periódico deportivo Marca.



El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli viajó a Grecia, donde Cristiano Ronaldo pasaba las vacaciones con su familia para cerrar la salida de Cristiano del club merengue.



El delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo y el técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, hablaron telefónicamente el pasado viernes, según informa este martes el diario italiano "La Gazzetta dello Sport" en su portada.



Ronaldo y Allegri tomaron contacto y hablaron cordialmente ante la posibilidad, adelantada por los medios internacionales, de que el portugués deje al Real Madrid tras nueve temporadas y fiche por el Juventus a cambio de cerca de cien millones de euros

Esto dice el comunicado del club merengue:

El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.



Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial.



Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación.



Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best, y 3 Botas de Oro, entre otros muchos galardones.



Para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones.



El Real Madrid será siempre su casa.