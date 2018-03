El Real Madrid hace un berrinche por uno de sus jugadores

Lee también

La renovación de Isco Alarcón promete ser un auténtico culebrón es lo que queda del año. El jugador aún no renueva con el Real Madrid y el club merengue teme que el volante termine por aceptar una suculosa oferta del Barcelona, por eso han optado por amenazarlo, según revela hoy la prensa española."El Real Madrid no solo teme que Isco se vaya al término de su contrato, sino que es consciente de que, si eso sucede, el centrocampista no dejará ni un solo euro en las arcas del club", publica hoy el periódico Sport.El contrato de Isco concluye el 30 de junio de 2018 y al término de eso él puede irse gratis a otro equipo, al que él desee. Eso es lo que quiere evitar el Real Madrid.Pero para renovar Isco pide 10 millones de euros por año, una cifra que al Real Madrid le parece cara. El club solo le ofrece 6."Deportes Cuatro" reveló que el Real Madrid amenazó a Isco y le ha dicho que si no acepta los 6 millones por año, la próxima temporada, la última con el equipo, "será un auténtico infierno"."El club le apartará del equipo y le obligará a estar un año entero en la grada antes de que, con la carta de libertad en el bolisllo, el centrocampista pueda fichar por otro equipo", según el medio español.Si Isco acepta renovar, el Real Madrid estaría dispuesto a traspasarlo en el futuro, pero asegurando que a ellos les quedaría ganancia por su venta.