El Real Madrid recibe hoy al Sevilla sin sus grandes estrellas

MADRID, ESPAÑA. Tras un 2016 en el que recuperó su trono en el fútbol europeo y mundial, el Real Madrid inaugurará hoy el 2017 recibiendo al Sevilla en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey española, un duelo que no jugarán las principales estrellas blancas.A las bajas por lesión ya sabidas de Sergio Ramos, Gareth Bale, Lucas Vázquez, Mateo Kovacic y Pepe se sumó hoy de forma inesperada la de Cristiano Ronaldo.Según medios locales, el crack portugués está en forma, pero su entrenador, Zinedine Zidane, decidió darle descanso en vista de los frenéticos meses que se avecinan."En 70 días tenemos 20 partidos", señaló Zidane, que hoy cumplirá justo un año al frente del Real Madrid.Desde que llegó al banquillo blanco el 4 de enero de 2016 para ocupar el lugar del destituido Rafael Benítez, el francés transformó por completo el presente del Real Madrid y acabó el año ganando el Mundial de Clubes.Antes había conquistado la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa. Tres finales, tres prórrogas y tres títulos, uno de ellos, la Supercopa, frente al Sevilla de Jorge Sampaoli."Haberles ganado hace seis meses no te asegura ganar otra vez", explicó ayer Zidane en su primera rueda de prensa de 2017.Los dos últimos meses de enero para el Real Madrid fueron trascendentales. Si el primer mes de 2016 fue el fin de Benítez, enero de 2015 marcó el principio de la cuesta abajo de Carlo Ancelotti.Hace dos años, al igual que ahora, el Real Madrid era una máquina perfectamente engrasada, líder de la Liga española y en plena racha de victorias. Pero los de Ancelotti arrancaron 2015 con dos derrotas seguidas y ya no se recuperaron.El objetivo de Zidane es ahora mantener el vuelo perfecto del Real Madrid, que lleva 37 partidos consecutivos sin perder. Y el rival de hoy supone un enorme reto, pues el Sevilla es el actual subcampeón de la Copa y de la mano de Sampaoli está mirando a los ojos a los grandes equipos de España.El técnico argentino, que tiene al Sevilla tercero a la Liga española a un punto del Barcelona y a cuatro del Real Madrid, avisó hoy que su equipo saldrá hoy al Santiago Bernabéu a atacar.Si Zidane optó por reservar a Cristiano Ronaldo, el entrenador argentino tiene previsto salir con todo, con Samir Nasri, Vitolo y Luciano Vietto en el ataque.Más variables hay en el Real Madrid, aunque todo apunta que Álvaro Morata y Karim Benzema ocuparán la delantera, con Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric en el medio del campo.Falta una "X" por despejar, si jugará Isco o James Rodríguez, que a finales de 2016 anunció que meditaba dejar el Real Madrid en el mercado de enero.La vuelta de la eliminatoria entre Real Madrid y Sevilla se disputará el 12 de enero, apenas tres días antes de que ambos equipos se midan también en el Sánchez Pizjuán por la décimo octava jornada de la Liga española.Valencia 1-4 Celta de VigoOsasuna 0-3 EibarDeportivo 2-2 AlavésLas Palmas 0-2 Atlético de MadridReal Sociedad - VillarrealAlcorcón - CórdobaReal Madrid - Sevilla (2:15 p.m. Hora salvadoreña)Atletich de Bilbao - Barcelona (2:15 p.m. Hora salvadoreña)